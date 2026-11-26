L’intelligenza artificiale sa spiegare con notevole precisione che cosa sia il riscaldamento globale, ma può cambiare idea molto rapidamente quando l’utente la contraddice, arrivando a sostenere posizioni addirittura «negazioniste». Lo ha rivelato uno studio realizzato dall’Unesco insieme all’University College London, presentato il 16 novembre alla COP31 di Antalya.

I ricercatori hanno messo alla prova 15 tra i più popolari modelli di intelligenza artificiale, interrogandoli sugli argomenti più disparati dedicati al cambiamento climatico e alle politiche adottate per affrontarlo. Nella maggior parte dei casi, le risposte fornite sono risultate molto accurate, con un livello di conoscenza e una qualità espositiva paragonabili a quelli di esperti con un dottorato di ricerca. Se, tuttavia, incalzati sull’interazione tra più fattori (non di opinione), l’accuratezza è precipitata al 33,8%, appena sopra la soglia del 33,3% che corrisponde alla probabilità di una risposta a caso: come tirare a indovinare. E non è tutto.

Messi alla prova da quesiti con dichiarato orientamento scettico, gli algoritmi non hanno difeso le impostazioni di partenza, ma hanno finito per assecondare le idee dell’utente. In alcuni esperimenti, i sistemi sono arrivati ad avallare affermazioni scientificamente errate, come quella secondo cui le emissioni di CO2 non sarebbero il principale fattore responsabile del cambiamento climatico. La condiscendenza si è manifestata pure rapidamente: circa otto concessioni su dieci si sono verificate alla prima critica, ben prima che l’utente si presentasse falsamente come un esperto o introducesse prove inventate.

Il problema, così sottolinea la ricerca, non riguarda soltanto la possibilità che un chatbot commetta un errore: è il fatto che possa essere spinto ad abbandonare una risposta corretta semplicemente perché l’utente sembra non condividerla. Questo è quello che gli addetti ai lavori chiamano vizio di «servilismo».

Sul clima, così ha tirato le somme Leona Verdadero, autrice principale del rapporto per l’Unesco, «l’IA non è neutrale». Per questo motivo, ha aggiunto, María Pérez-Ortiz, docente del dipartimento di informatica dell’UCL e coautrice senior dello studio, «va utilizzata con molta cautela».

Perché, ci si chiede, lo studio è importante? Tra i motivi principali ce n’è uno dai tratti paradossali. L’IA sta diventando sempre più la porta d’accesso alle informazioni sul clima che, spesso molto tecniche, non sono facili da capire. La contraddizione sta nel fatto che a generarla sono data center che, alimentati 24 ore su 24 da enormi quantità di elettricità, hanno un altissimo impatto ambientale. Il ricorso ai chatbot dimostra, così argomentano gli esperti, «che la preoccupazione dell’opinione pubblica non è l’ingrediente mancante» del dibattito sul cambiamento climatico. Non a caso, l’informazione resta una delle variabili determinanti della sfida relativa alla costruzione di un futuro più sostenibile. Nodo emerso con particolare chiarezza alla COP30 di Belém dell’anno scorso, che ha adottato una dichiarazione proprio sull’importanza di un accesso a informazioni climatiche coerenti, affidabili, accurate, basate sulle prove e comprensibili. Questione che, alla luce dei risultati della ricerca, si traduce in un monito agli sviluppatori di IA: rivedere la selezione dei dati di addestramento, il post-training e gli obiettivi di allineamento per correggere le risposte dei modelli.