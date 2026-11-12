Svezia, la miniera che minaccia i pascoli per le renne dei Sami

La corsa all’estrazione delle terre rare ha riportato a galla una vecchia controversia: quella tra il governo di Stoccolma e i Sami (altrimenti noti come Lapponi) che rivendicano il diritto a far pascolare le proprie renne nella tundra che abitano da sempre.

I nativi della regione chiamata Sápmi, in parte estesa anche in Norvegia, Finlandia e Russia, sono stati colonizzati dalla Svezia sin dal XVII secolo con una serie di politiche che hanno portato allo spostamento forzato della popolazione e all'espropriazione delle loro terre. Era il 1998 quando l’allora governo di Stoccolma, in occasione della Giornata internazionale per le popolazioni indigene, chiese «scusa» ai Sami per le ingiustizie subite dallo Stato svedese. A distanza di anni, il nodo torna di nuovo al pettine.

Durante la campagna elettorale che ha portato alle elezioni dello scorso settembre (il governo non è ancora stato formato), la vicepremier nonché ministra dell'Energia, Ebba Busch, ha pubblicamente messo in discussione il diritto dei Sami a far pascolare le renne sulle loro terre ventilando l’idea di revocare lo status di «interesse nazionale» da cui sono protetti gli allevamenti. Perché? L’obiettivo è fare largo a un progetto di espansione delle miniere di terre rare della società statale Lkab. La stessa che già gestisce il sito per l’estrazione di ferro su cui sorge Kiruna, la capitale (Avvenire lo ha già raccontato) destinata ad essere, letteralmente, spostata a causa dei cedimenti nel terreno provocati dai tunnel scavati nella pancia della terra. A marzo 2026, la Commissione Europea ha assegnato al piano di Lkab a Kiruna lo status di “progetto strategico” che apre a iter autorizzativi accelerati e a strumenti finanziari garantiti dall'Ue. La stima delle risorse “intrappolate” nel giacimento di Per Geijer, già noto agli addetti ai lavori come il più grande d’Europa per le terre rare, è cresciuta di almeno il 30% in quattro anni con il progredire dell’esplorazione mineraria. E potrebbe aumentare ancora.

Il problema è che l’allargamento della miniera finirebbe per tagliare in due la rotta delle migrazioni stagionali delle renne a cui è legata la vita della comunità Sami di Gabna. Inoltre, la rimozione della copertura vegetale per la creazione dei bacini minerari distruggerebbe irreversibilmente i licheni di pascolo e l’ecosistema della regione già messo a dura prova dal riscaldamento globale. I Sami temono che l’iniziativa prefiguri una minaccia alla loro stessa sussistenza: «Metterebbe la parola fine a tutto», denunciano. Il rischio è che il progetto faccia da acceleratore all’industrializzazione di tutti i loro villaggi fino a trascinare la cultura Sami nell’oblio della Storia. Nel loro “no” echeggia, per somiglianza, quello degli indigeni che, dall’altra parte del globo, si oppongono alla deforestazione dell’Amazzonia. La sfida è bilanciare la tutela dei diritti dei Sami con l’interesse pubblico a fornire alla Svezia, quindi all’Europa, una fornitura di terre rare che possa gradualmente allentare la “dipendenza” dalle importazioni cinesi. Un paradosso, se così lo possiamo chiamare, della transizione ecologica che lascia aperte diverse domande: si può risolvere? Chi avrà la meglio?