Una coalizione di associazioni ambientaliste e contro i crimini climatici – la Transnational Legal Coalition – ha avviato a inizio novembre un’azione legale inedita contro il più grande colosso di produzione della carne a livello mondiale. L’azienda contro cui puntano il dito si chiama Jbs, ha origine brasiliana e sede legale nei Paesi Bassi. I suoi prodotti vengono venduti anche nei supermercati europei. La Transnacional Legal Coalition ha presentato 14 iniziative legali contro l’azienda e contro soggetti finanziari a lei legati. Al centro delle contestazioni, la filiera di approvigionamento della multinazionale: secondo la coalizione, Jbs metterebbe in commercio carne che arriva da allevamenti intensivi nella foresta amazzonica creati tramite azioni di disboscamento illegale. «L’allevamento di bestiame è la principale causa di deforestazione nell’Amazzonia brasiliana, e vi sono numerose prove che collegano Jbs a decenni di distruzione», ha dichiarato la coalizione. Sul fronte climatico, l’impatto in termini di emissioni del colosso della carne sarebbe estremamente significativo: secondo una stima di Greenpeace Nordic, richiamata anche nel report del gruppo Foodrise, le sue emissioni di metano sarebbero superiori a quelle complessive dichiarate dai giganti dei combustibili fossili ExxonMobil e Shell. Le 14 iniziative legali sono state presentate in modo coordinato nel Regno Unito, in Irlanda, Germania e Paesi Bassi. L’impianto giuridico alla base dell’operazione ha un elemento di novità rispetto ad altre azioni precedenti: nella denuncia presentata alla procura olandese, il reato ipotizzato è quello di riciclaggio di denaro. Il meccanismo ricostruito dalle organizzazioni promotrici riguarda soprattutto i cosiddetti fornitori indiretti: alcuni animali proverrebbero da allevamenti situati su terreni disboscati illegalmente. Verrebbero poi trasferiti ad aziende agricole intermedie, venduti ai macelli e, infine, alla filiera dei fornitori di Jbs. Secondo la coalizione di associazioni, il colosso della carne ricaverebbe quindi ingenti profitti da attività – il disboscamento illecito – considerate illegali. Da qui l’ipotesi del riciclaggio.

Le associazioni che stanno portando avanti le iniziative legali si sono spinte oltre, coinvolgendo anche i finanziatori e gli investitori di Jbs. Tra loro figurano importanti banche e fondi di investimento. Le contestazioni riguardano presunte carenze nelle attività di controllo sui propri clienti: secondo gli attivisti, banche e fondi di investimento avrebbero dovuto portare avanti azioni di verifica degli intermediari coinvolti nella filiera di Jbs e segnalare alle autorità competenti eventuali operazioni sospette. «Ciascuna delle istituzioni finanziarie ha una relazione di lunga data con Jbs, e nessuna ha presentato denuncia», ha dichiarato George Collecott, avvocato del Global Legal Action Network, una delle associazioni coinvolte, a Inside Climate News. Diverse iniziative e contestazioni erano state portate avanti nel tempo da singole associazioni contro JBS. La rete Transnational Legal Coalition è nata proprio, spiegano i suoi promotori al giornale El País , per «unificare le lotte» e coordinare le azioni legali in diversi Paesi. Il colosso della carne ha contestato le accuse e ha sostenuto di disporre, dal 2010, di sistemi di monitoraggio dei fornitori e di escludere le aziende agricole collegate alla deforestazione illegale. Per ora nessuna responsabilità penale è stata accertata. A decidere se aprire o meno indagini formali, saranno ora le autorità giudiziarie e finanziarie dei quattro Paesi coinvolti dalla Transnational Legal Coalition.