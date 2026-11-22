I fantasmi esistono. Almeno in geopolitica, dove non servono castelli infestati né sedute spiritiche: bastano qualche missile, un bilancio della difesa in piena lievitazione e un governo deciso a cambiare le priorità nazionali. Il Giappone ne sta risvegliando uno di taglia imperiale. Lontano dai riflettori puntati sulle piroette diplomatiche tra Trump, Xi e Putin a Shenzhen, Tokyo accelera il riarmo per contenere una Cina che, alla luce del sole, si sta trasformando in un gigante militare. Scelta ragionevole, specie con un alleato americano sempre meno prevedibile. Peccato che la storia non funzioni come un interruttore: ogni nuovo arsenale nasce dalla paura del presente, ma riaccende quelle del passato. Basta un attimo di distrazione perché i fantasmi sfocati della memoria tornino a bussare come mostri in carne e ossa.

Per ora, a giudicare dai sondaggi, quello giapponese dorme sonni tranquilli: chiamati a scegliere il partner più affidabile, i cittadini dei Paesi del Sud-Est asiatico indicano il Giappone, ben davanti a Stati Uniti e Cina. Non male per chi ottant’anni fa seminava massacri, deportazioni e lavoro forzato dalla Manciuria all’Indocina. Lo spettro del Sol Levante imperialista sembra ormai riposto in qualche cassetto del Novecento. Sarebbe però imprudente scambiare un archivio ben ordinato per un certificato di morte.

Quella fiducia contiene infatti una clausola scritta in piccolo: secondo l’istituto di ricerca ISEAS di Singapore, appena un intervistato su dieci considera la potenza militare nipponica una risorsa per la pace e la sicurezza. Tokyo piace per gli investimenti e la diplomazia paziente, ma soprattutto per aver giurato di non tornare mai più il mostro di un tempo. Certo, nessuno pretende che il Giappone contenga la Cina distribuendo origami, ma la fiducia conquistata appendendo le uniformi al chiodo dovrà ora sopravvivere al loro ritorno. Intanto Pechino, esperta nell’agitare gli incubi altrui, non perde occasione per rivangare il passato.

Il guaio della memoria geopolitica è che può tacere per generazioni, mentre si firmano trattati e si fanno affari. Poi, però, appena cambia il vento, riprende la parola. La gittata di un missile resta identica, ma il pericolo che rappresenta dipende in larga parte dai traumi di chi lo guarda. Così, davanti alle stesse armi, un Paese vede uno scudo, un altro un terrificante déjà-vu. L’Europa ha imparato la lezione a proprie spese. L’invasione dell’Ucraina ha resuscitato angosce che a ovest molti avevano relegato in soffitta, mentre a Varsavia e nelle capitali baltiche non avevano mai traslocato. Ancora oggi, a quasi cinque anni dall’inizio della guerra, continuiamo a guardare la stessa Russia e a temerne disastri diversi. A Tallinn e Vilnius, la prospettiva intollerabile è tornare sotto il dominio di Mosca; a Parigi, Berlino e Roma, che la resistenza alle ambizioni del Cremlino finisca in un fungo atomico continentale. Stesso Putin, stessi missili, diversa gerarchia delle catastrofi. Poi c’è la Germania, che complica il quadro con un fantasma tutto suo. La minaccia russa ha trasformato il riarmo tedesco da tabù del dopoguerra a necessità strategica. La prospettiva rassicura quasi tutti: Berlino deve diventare forte, e in fretta perché qualcuno dovrà pur difendere l’Europa. Ma gli eserciti hanno il brutto vizio di sopravvivere alle minacce che ne hanno giustificato la nascita. E con l’estrema destra in testa ai sondaggi, non è affatto scontato chi domani potrebbe trovarsi al comando della Bundeswehr.

La questione è ancora più problematica per la Polonia, stretta tra due spettri opposti. Oggi le intenzioni di Putin evocano i tempi bui dell’occupazione sovietica, rendendo desiderabile una Germania militarmente più forte. Eppure, anche se Berlino non è certo destinata a ripetere il Terzo Reich, basterebbe che la politica tedesca cambiasse pelle perché il passato tornasse a somigliare a una premonizione. Naturalmente non tutti i fantasmi meritano ascolto. Alcuni sono solo impostori che trasformano antichi torti in alibi per nuove aggressioni. Ma altri sono sentinelle che segnalano pericoli reali, anche quando la convenienza del momento preferirebbe liquidarli come sciocche paranoie. La sfida non è scegliere fra memoria e ragione, ma capire quando le paure ereditate ci aiutano a riconoscere una minaccia e quando rischiano invece di fabbricarne una nuova.