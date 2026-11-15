E se scoppiasse la bolla finanziaria sull’IA? Puntano al controllo: cambierebbe poco

La politica non governa più il mondo. E ormai, a sorpresa, nemmeno l’economia. Il nuovo sovrano si chiama potenza tecnica: la capacità di far funzionare, prima e meglio di chiunque altro, le infrastrutture su cui si reggono mercati, eserciti e governi, fino a renderle indispensabili. Oggi il suo campo di battaglia è l’intelligenza artificiale, ed è proprio lì che si concentrano i timori del momento. Wall Street trema all’idea di un crollo dei titoli legati al settore, e il caso Nvidia, culminato nelle dimissioni del suo fondatore tra sospetti di spionaggio straniero, sembra dare ragione a chi da anni prevede l’imminente scoppio della bolla. L’attesa, però, tradisce un errore di fondo: la domanda giusta non è quando scoppierà, ma quanto conterà davvero quell’esplosione. Sempre che si verifichi.

Per rispondere bisogna capire che cosa la potenza tecnica consideri una vittoria. E non è detto che coincida con ciò che festeggiano le Borse. In passato la politica misurava il successo in consenso, il mercato in profitto. Ora il denaro non è più necessariamente il traguardo: torna a essere uno strumento, come per il vecchio bottegaio che vendeva scarpe, sì, ma per comprarsi il pane. Solo che oggi, in fondo alla strada, non c’è più il panettiere. Piuttosto c’è il forno, e un tizio che decide chi potrà usarlo. Non conta soltanto quanto si guadagni, ma quanto gli altri non possano fare a meno di te.

Cambiata la meta, cambia anche la contabilità. Le grandi aziende tecnologiche destinano centinaia di miliardi di dollari all’intelligenza artificiale senza sapere quando, e persino se, li recupereranno. Per chi guarda solo ai conti è un suicidio finanziario, ma per chi punta alla supremazia tecnologica può essere una scelta perfettamente razionale. Il mercato pretende che ogni dollaro investito ne riporti indietro qualcuno in più. La potenza può spendere mille senza ricavarne nulla, purché alla fine si assicuri un vantaggio sulla concorrenza. Il premio non è l’incasso. È il momento in cui gli altri, per fare qualsiasi cosa, devono chiederti il permesso. Vista così, anche la bolla tecnologica cambia aspetto. Può scoppiare, eccome. I titoli possono crollare, gli azionisti perdere fortune, intere società fallire. Eppure, è altrettanto probabile che, all’indomani del disastro, i colossi superstiti annuncino investimenti ancora più alti. E non sarebbe follia: la ricchezza distrutta non è sempre potenza perduta, ma talvolta è il prezzo pagato per crearla. Lo scoppio difficilmente scalfirà chi, nel frattempo, si sarà reso indispensabile.

È un vantaggio che non ha una voce nei bilanci, ma che si converte in influenza, e l’influenza in un controllo che va ben oltre i confini di un’azienda. Elon Musk, con Starlink, ha mostrato quanto il dominio delle comunicazioni satellitari possa pesare sulle operazioni militari ucraine. Le dimissioni di Jensen Huang hanno scosso Washington e i mercati proprio perché il fondatore di Nvidia era diventato un interlocutore cruciale nelle dispute americane sull’esportazione dei chip avanzati verso la Cina. Non si tratta di capi di Stato, eppure nei rispettivi territori tecnologici esercitano una sovranità di fatto, condizionando non soltanto ciò che gli Stati decidono, ma ciò che riescono concretamente a fare sul campo. Politica ed economia scivolano così al rango di vassalli, strumenti funzionali alla stessa corsa. La potenza non si limita più a comprarsi decisioni favorevoli: genera ricchezza, ottiene accesso e protezione, e apre la strada a nuova potenza. Un circolo che si autoalimenta, riducendo lo Stato da sovrano a stazione appaltante.

Il punto, allora, non è chi sopravvivrà allo scoppio, ma chi, crollo o non crollo, finirà per decidere quali conoscenze rendere accessibili, quali rischi considerare accettabili, quali comportamenti premiare. Questioni sulle quali dovrebbe pronunciarsi l’intera società, attraverso chi la rappresenta, e che invece ora rischiano di arrivare ai cittadini già risolte da un algoritmo, a uso e consumo di chi lo ha scritto. Sembra un destino crudele, ma non è certo scritto nella pietra. Per evitarlo, però, bisogna anzitutto riconoscere la natura della sfida, e smetterla di porsi la domanda dei sovrani spodestati, ovvero se l’intelligenza artificiale ripagherà gli investimenti. Occorre chiedersi, semmai, quale potere si stia costruendo, a chi verrà consegnato e a quali condizioni. Altrimenti, il vero pericolo non sarà svegliarsi un mattino con la bolla scoppiata, ma scoprire che, mentre contiamo i miliardi bruciati, qualcun altro ha già deciso come usare le ceneri del vecchio mondo.