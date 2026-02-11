Quanto ci costa parlare di soldi (e stipendi)

Il recepimento della Direttiva Ue sulla trasparenza salariale alza il velo su una nostra grande paura, e vergogna: la busta paga. Perché parlare di reddito significa parlare di chi siamo e quanto valiamo

Il Governo italiano ha tempo fino al 7 giugno per recepire la Direttiva della Commissione europea sulla trasparenza salariale che prevede che tutti i lavoratori abbiano diritto a sapere dalla propria azienda lo stipendio dei colleghi che occupano la medesima posizione. Non solo: la direttiva prevede anche che le aziende debbano obbligatoriamente indicare un range di salario nell'annuncio del posto di lavoro e che non sia possibile chiedere al lavoratore lo stipendio percepito per gli incarichi precedenti. Tutto questo, come sapete già perché ne ha molto scritto anche Avvenire, è previsto dalla Commissione europea come contrasto alla gender pay gap, la differenza salariale tra uomini e donne la cui media nei ventisette paesi dell'Unione europea è circa del 12%.

Per dirla come mangi, presto potremo chiedere all'azienda quanto guadagnano i colleghi e se incontreremo delle disparità, avremo i dati per aprire una vertenza. Inoltre, potremo pretendere di sapere quale è lo stipendio per un incarico prima di fare la selezione. Tutto questo è molto utile perché, ce lo insegna l'antropologia ma anche la psicologia, laddove esiste un'abitudine a tenere una dimensione della vita nascosta e taciuta, questa si ripresenterà come rimosso in altri momenti del quotidiano. Quella riemersione è, a mio parere, alla base dell'imbarazzo che proviamo nel parlare di soldi con le persone vicine. Perché. quindi, percepiamo come scomoda la domanda "quanto guadagni"? Nello stesso modo, perché fatichiamo - almeno buona parte di noi - a chiedere l'aumento e a essere naturali nel voler sapere quanto si verrà pagati per un determinato lavoro?

C'è sempre presente, sotterraneo, il tema del valore e della vergogna. Nella retorica meritocratica (tutta da dimostrare) dell'economia capitalistica, il tuo guadagno ti corrisponde e definisce molto di te: in primis le tue possibilità di acquisto, contemporaneamente i gruppi sociali a te omogenei e che quindi frequenterai, il tuo habitus, per dirla con Pierre Bourdieu. Se il gusto è un principio di distinzione di classe, al tuo stipendio è sicuramente correlata anche la tua dieta alimentare e culturale. Il denaro ci posiziona socialmente e ogni posizione assume valore in relazione agli altri presenti nel campo in confronto ai quali saremo strutturalmente o più poveri o più ricchi con frustrazione nel primo caso e, forse, senso di colpa nel secondo.

L’etnografia mostra che le norme su come si parla di denaro variano molto tra culture e contesti sociali. Nel volume Money: Ethnographic Encounters (Truitt & Senders 2014), diversi antropologi raccontano situazioni di campo in cui parlare di prezzi, salari, debiti o risorse è regolato da norme sottili e spesso non dette. Parlare di reddito significa quindi toccare una dimensione identitaria profonda: successo o fallimento, autonomia o subordinazione, sicurezza o precarietà. Cominciare ad attribuire una cifra alla mansione e non alla persona, come indica la direttiva della Commissione europea, può essere liberatorio per il singolo individuo. Separare la persona dall'oggetto del suo lavoro.