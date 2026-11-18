Qualche giorno fa ho partecipato alla presentazione del bilancio di genere del Comune di Milano, illustrato da Elena Lattuada, delegata alle Pari Opportunità del Sindaco, insieme ad Anna De Censi e Modesto Prosperi. Il bilancio è consultabile online sul sito del Comune e, per usare le parole della sua presentazione, «rappresenta uno strumento di analisi che raccoglie dati con una prospettiva di genere relativi alla composizione del personale e degli organi di governo, alla salute e all’aspettativa di vita, all’istruzione a tutti i livelli, alla situazione lavorativa e reddituale, alla violenza di genere e allo sfruttamento, alla conciliazione vita-lavoro».

È un documento articolato, che incrocia moltissimi aspetti e restituisce moltissimi dati su salute, occupazione, diritti, mobilità in una prospettiva di genere. I dati hanno una potenza rappresentativa che fiumi di scrittura antropologica, a volte, faticano ad avere. Perché il dato, nella sua velocità e nel suo design essenziale, sembra un oracolo: dice una cosa sola, non ammette replica. Vince sull’interpretazione e ci lascia la soddisfazione di aver imparato qualcosa senza soccombere alla complessità di un ragionamento che racconta più prospettive. Vi regalo allora alcuni dei dati più curiosi che ho estrapolato, da usare per animare una discussione un po’ stantia a mensa con i colleghi.

Il primo: «Il 74,7% dei veicoli coinvolti in incidenti era condotto da persone di genere maschile, il 16,9% da persone di genere femminile e l’8,4% da conducenti di sesso non specificato». Com’era la donna al volante, pericolo costante? Non si direbbe.

Un altro dato: «Nel complesso, gli spostamenti femminili in città risultano meno concentrati in specifiche fasce orarie rispetto a quelli maschili». Una possibile spiegazione è che le donne si muovano non soltanto a inizio e fine giornata, per andare e tornare dal lavoro, ma anche nel corso della giornata, per altre incombenze, spesso legate all’accudimento.

Interessante anche l’aumento della presenza femminile nella Polizia locale di Milano: dal 13% al 32% nel 2025. Una crescita spiegata anche dal cambiamento delle prove fisiche di selezione, con la rimozione di «elementi ostativi che producevano discriminazione nel superamento del concorso». A volte basta cambiare le regole di accesso per scoprire che le donne non mancavano: erano le selezioni a tenerle fuori. E una maggiore presenza femminile nelle forze dell’ordine può contribuire a far sentire le donne e le ragazze più protette e rendere visibili modelli di sicurezza diversi da quelli esclusivamente muscolari.

Tra i tanti, un dato mi ha colpito in modo particolare. Anzitutto quello sull’occupazione femminile a Milano che, nella fascia tra i 15 e i 64 anni, si attesta al 71,9%, un valore nettamente superiore alla media nazionale, pari al 53,3%. In Italia, insomma, lavora poco più di una donna su due. Come è possibile?

Ma il dato più sorprendente è questo: «All’aumentare dei redditi aumenta il differenziale di genere». Cosa? Cooosaaaa?

Leggiamo bene. La realtà milanese ci restituisce un'immagine inattesa: dove i redditi sono più bassi, il divario tra uomini e donne è più contenuto; dove sono più alti, si allarga enormemente, esempio: nel quartiere di Brera, dove i redditi dichiarati sono i più alti di Milano, gli uomini guadagnano il 61,2% in più delle donne. Se ci spostiamo dal centro alla periferia, nel quartiere di Baggio, caratterizzato da redditi medi più bassi, questo differenziale scende al 9,5%.

Siamo ( o forse sono solo io) abituati a immaginare il progresso sociale come un movimento lineare: si studia, ci si forma, si acquisiscono competenze, si accede a professioni qualificate, si guadagna di più. Ogni passaggio dovrebbe rappresentare un avanzamento anche culturale. Più istruzione dovrebbe significare più consapevolezza, più capacità di riconoscere e mettere in discussione le disuguaglianze. E dunque anche più parità tra uomini e donne. Come se il capitale culturale ed economico portasse naturalmente con sé una maggiore emancipazione.

Il dato di Brera apre una domanda scomoda: che cosa succede quando, in una famiglia o in un contesto sociale, il reddito maschile cresce molto più di quello femminile? Quanto pesa la divisione del lavoro di cura? Quanto pesa la dipendenza economica? E quanto spazio resta per l'autonomia e lo sviluppo personale di chi guadagna meno? Se non basta salire nella scala sociale per diventare più uguali, significa che i ricchi non servono neanche a offrirci un modello sociale migliore? E allora, a cosa servono, oltre che a farci gli abbaglianti in autostrada con la protervia di chi vuole comandare?

