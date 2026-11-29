Cartelli della benzina, del gas o del cemento ne sono stati scoperti e puniti tanti. Ma delle cipolle mai. Almeno fino a qualche settimana fa, quando l’autorità di controllo delle Filippine ha preso il coraggio a quattro mani e ha inflitti una multa record da 28 milioni di dollari a sei dei principali venditori all’ingrosso e importatori del Paese.

Che la cipolla sia l’ingrediente base di quasi tutte le ricette dell’arcipelago è risaputo, al punto che una delle fiabe più note e che terrorizzano ancora oggi (ai tempi dei video sui cellulari) i bambini filippini è proprio incentrata sul bulbo. Si intitola La storia di Sibuyan e parla di una bimba che ha imparato ad ottenere tutto ciò che vuole piangendo. Piange così tanto che i galli non cantano al mattino perché nemmeno loro riescono a dormire con i suoi lamenti assordanti. Però la fata delle lacrime, Dumilat, non sopporta più neanche lei il pianto, si trasforma in una strega e lancia una maledizione su Sibuyan: la trasforma in una "sibuyas", la prima cipolla che cresce nell’orto. E per questo, si racconta, che ogni volta qualcuno taglia la cipolla e gli occhi lacrimano è come se liberasse il pianto di Sibuyan.

Non hanno certo pianto invece i titolari delle sei grandi aziende multare per un totale di 1,76 miliardi di pesos (27,9 milioni di dollari statunitensi), ma sicuramente non hanno fatto salti di gioia sapendo che neanche un giudice d’appello ha perdonato loro di aver formato un "cartello delle cipolle" che ha causato un'impennata del prezzo di questo ortaggio. E che subito - con la rapidità politica che lo contraddistingue - contro di loro si è subito schierato anche il presidente.

I fatti risalgono oramai a quattro anni fa, ma la pesante sanzione è arrivata soltanto adesso. Nel 2022 il prezzo delle cipolle aveva raggiunto la cifra record di 800 pesos al chilo, superando il salario minimo giornaliero del Paese e il prezzo della carne. Al punto dai trasformarsi addirittura in una sorta di “status symbol” e spingere anche qualche sposa ad andare all’altare con un bouquet di cipolle. Per correre ai ripari le autorità avevano anche approvato l'importazione d'emergenza di cipolle mentre l’appena insediato presidente Ferdinand Marcos jr aveva promesso platealmente di perseguire (una volta scoperti) i responsabili della penuria, affermando che «i filippini stanno morendo di fame e povertà a causa di ciò che stanno facendo». Un anno dopo il fuoco della crisi si era estinto comunque spento da solo, o meglio i raccolti locali avevano prodotto quantità “eccezionali” di tuberi che erano arrivati sul mercato stabilizzando i prezzi.

All’epoca la questione è diventata però subito anche politica, mettendo sotto pressione Ferdinand Marcos jr incalzato dalle opposizioni perché in campagna elettorale aveva addirittura giurato di abbassare i prezzi dei generi alimentari. Una delle tante promesse (non mantenute) ai quasi 118 milioni di abitanti dell’arcipelago del Pacifico occidentale che in maggioranza comunque avevano votato per il figlio unico del dittatore Ferdinand Marcos e della moglie Imelda. E così, dopo ben quattro anni, la Commissione nazionale per la concorrenza (Pcc) ha finalmente dichiarato l’applicazione della multa la più alta dalla sua fondazione nel 2016. Con il plauso del presidente.

Una commissione parlamentare incaricata di indagare sulla crisi dei prezzi aveva prima certificato che un cartello era dietro l'aumento "artificiale" dei prezzi delle cipolle, mentre la Commissione per la concorrenza aveva aggiunto che le prove, scoperte durante le perquisizioni nelle aziende, dimostrano che le sei società controllavano collettivamente quasi il 50% di tutte le autorizzazioni all'importazione di cipolle approvate nel 2020 e nel 2021. Ora la Pcc ha anche affermato che i responsabili oltre alla multa potrebbero essere perseguiti penalmente dal Dipartimento di Giustizia. Ma per loro le lacrime di Sibuyan non saranno necessarie: la prescrizione per i trafficanti di cipolle è comunque breve.