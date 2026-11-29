Oltre 43 mesi di guerra in Sudan e la più grave crisi umanitaria del globo visti dal basso. Da quella società civile resiliente e senza voce in una guerra incessante e dimenticata per il potere tra due signori della guerra: il capo delle forze armate oggi presidente della giunta al governo, il generale Al Burhan, e il capo dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), il generale Dagalo detto Hemetti. Società civile capace di rovesciare nel 2019 il vecchio presidente genocida Al Bashir chiedendo pace e democrazia per poi essere rovesciata dall’esercito nel 2021. E che ha creato nel 2023 le Emergency response rooms (Err), le cucine popolari di guerra, premiate in Italia il 19 novembre con il premio Balzan ricevuto dalle mani del presidente Sergio Mattarella per l’incredibile attività umanitaria svolta resistendo alla carestia e alla fame, alla violenza indiscriminata, agli orrori degli stupri come arma di guerra e dei massacri etnici e ad epidemie che hanno generato la più grande crisi umanitaria del pianeta. In Sudan ci sono oggi 10 milioni di sfollati, 5 milioni di profughi e circa 35 milioni di persone che vivono di assistenza umanitaria.

«La guerra – spiega Alsanosi Adam, giornalista sudanese divenuto coordinatore delle Err – è scoppiata a Khartum nell’aprile 2023 quando le Forze di supporto rapido (Rsf) hanno preso la capitale. Nessuno immaginava che sarebbe durata così a lungo. Pensavamo al massimo un mese. Ma nei quartieri vivevano anche persone che la guerra l’avevano conosciuta e sapevano che sarebbe stata lunga e devastante. Così ci siamo preparati al peggio». Le Err da tre anni sono candidate al Nobel per la Pace per il lavoro straordinario compiuto mentre le istituzioni statali sono saltate. «La prima risposta alla guerra – spiega ancora Alsanosi Adam – è stata la cucina comunitaria. In Sudan nessuno, nemmeno i ricchi, aveva scorte di cibo per più di una settimana perché il 70% della popolazione vive di lavoro giornaliero. Chiusi in casa, molti erano in pericolo di vita dopo pochi giorni. Abbiamo trasformato scuole, moschee e campi di calcio in luoghi dove ognuno portava ciò che aveva come lenticchie, fagioli o riso e si condivideva cucinando insieme. Era un modo per farci forza». Dalle cucine popolari sono germogliati altri progetti mentre il conflitto diventava sempre più violento in Darfur, come a Nyala ed El Fasher, e nel Kordofan colpendo con droni scuole, ospedali, mercati. Ed è nata l’educazione alternativa per i bambini rimasti senza scuola – 8 milioni su 17 secondo l’Unicef, la generazione perduta – in molte zone. O gli orti comunitari e le “stanze delle donne”, create perché reggono cucine e vita quotidiana. «Oggi sono diventati anche luoghi di sostegno psicosociale ed economico: oltre 300 Emergency response rooms femminili operano in autonomia in un coordinamento ampio».

Partita da Khartum, la rete si è estesa a Wad Madani e al Darfur ed è presente in tutti i 18 Stati del Sudan in 126 località, con oltre mille progetti e più di 27mila volontari. Lavora negli Stati che accolgono masse di sfollati sulla linea del fronte, nel Kordofan e in Darfur, dove c’è la carestia. Come si finanziano? «I fondi – prosegue Alsanosi – arrivano dalla diaspora, dal Sudan humanitarian fund, da agenzie Onu come il Programma alimentare mondiale e da Ong internazionali. Molto importante il sostegno di donatori come il Foreign Office britannico e il ministero degli Esteri tedesco. Donazioni flessibili che ci permettono di decidere al momento. Invece di portare acqua con autobotti ripariamo un pozzo perché costa meno e l’acqua resta. I fondi vincolati si scontrano con la burocrazia mentre le priorità cambiano di giorno in giorno. Oggi apri una cucina, domani devi evacuare un villaggio. Senza flessibilità sappiamo che la gente muore».

La prima evacuazione delle Err fu ad Al-Fitihab, nel 2023, quartiere di Omdurman, città gemella di Khartum. «Divenne fronte quando le Rsf arrivarono vicino alla base del Genio militare. La rete decise in autonomia di spostare la popolazione, da allora le evacuazioni sono parte del lavoro».

Molti volontari in questi anni hanno dato la vita eroicamente per le comunità. «Ricordo Abdelal che aveva avviato il lavoro con sette Err per 300mila persone nel sud Kordofan. Dopo la sua uccisione, i giovani hanno aperto un centinaio di centri in suo onore. O un altro volontario rientrato in Sudan da Kampala, in Uganda, via Juba per portare camion di cibo a El Obeid, città assediata dove è stato ucciso. Poi ci sono gli “avventurieri” che hanno attraversato le linee del fronte per procurare cibo e sono stati uccisi».

Quali i momenti più bui? «A Dilling, dove in un ospedale per 17 giorni sono morti tre bambini al giorno per fame. Qualsiasi cosa facessimo, non riuscivamo a invertire la situazione. Riusciamo a fare poco contro la malnutrizione perché mancano medici e personale sanitario. Per questo puntiamo sulla prevenzione. E poi ricordo le grandi epidemie, l’alta mortalità, l’arrivo in massa degli sfollati, i numeri ingestibili e il peso emotivo di quei momenti. Abbiamo imparato molto da queste esperienze. I gruppi locali stanno passando dalla risposta alle emergenze alla pianificazione anticipata. Con l’azione umanitaria dal basso ci stiamo preparando a fronteggiare nuove ondate di sfollati dal Kordofan». Cosa sono diventate oggi le Err e cosa vedono oltre il buio della guerra? «Siamo una rivoluzione dentro la rivoluzione. Preferiamo ricostruire le comunità con iniziative di pace dal basso rispetto ai grandi progetti delle organizzazioni internazionali. La società sudanese è pacifica, una soluzione duratura passa necessariamente dal dialogo».

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