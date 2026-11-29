Siamo davvero egoisti e crudeli per natura? Jacopo Fo conclude con questo intervento un viaggio in sette tappe tra neuroscienze, biologia evolutiva e psicologia che ha messo in discussione questa convinzione. Dai neuroni specchio alla simbiosi, dalla violenza alla solidarietà, la serie ha esplorato il ruolo della cooperazione e dell’empatia nella storia della vita e dell’umanità. E ha proposto una tesi controcorrente: la bontà non è soltanto una virtù morale, ma una componente profonda della nostra natura.

In questo momento particolarmente travagliato per la società umana, credo sia necessario fare conoscere queste realtà scientifiche che ho elencato, per diffondere una nuova consapevolezza del valore del sorriso, della gentilezza, dell’amore fraterno, della solidarietà e della cooperazione. Nel 1962, mentre il mondo attraversava un momento pieno di dolore e di violenza e si rischiava la guerra atomica, papa Giovanni XXIII usò parole che aprirono la porta della speranza. Disse ai fedeli raccolti in San Pietro: «Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: “Questa è la carezza del Papa”». Quelle parole ebbero un grande impatto sulla visione della fede e sul pensiero laico. Erano parole che seguivano le impronte lasciate da San Francesco, il Giullare di Dio e da tante altre persone di fede, meno famose. Oggi molti esseri umani, in tutte le nazioni del mondo, stanno pronunciando parole che mettono al centro della speranza, del desiderio di un mondo migliore, la gentilezza. Sentiamo leader di tutte le religioni, intellettuali e artisti, attivisti politici, volontari solidali ed ecologisti che sostengono la necessità di eleggere a strumento principe del rinnovamento sociale e umano la gentilezza e il sorriso. Si sta diffondendo l’idea che la gentilezza e il sorriso abbiano un grande potere e siano indispensabili per sciogliere questa nuvola nera di rabbia, odio e paura, che offusca le menti di tante persone. Per la prima volta nella storia del mondo decine di migliaia di persone ogni giorno stanno facendo la scelta di unire all’impegno solidale la forza di un’azione individuale, semplice, alla portata di tutti. Questo è un particolare importante di questo movimento.

Non si chiede di aderire a un credo, a un’ideologia, a una fazione politica. Si afferma che chiunque è capace di essere gentile e di sorridere e tutti lo facciamo nello stesso modo; non vi sono due modi di essere gentili e sorridere. E quindi siamo di fronte, per la prima volta, lo ripeto, a una chiamata all’attivismo umano, sociale e politico incentrato sulla stessa semplicissima, universale azione: essere amorevoli, sostenere le altre persone, diventare messaggeri, attivisti di umanità. Lo ripeto: esiste un solo modo di sorridere. Esiste un solo modo di essere gentili. Non esistono differenze a seconda della cultura, della fede, del luogo di nascita, del colore della pelle. Il sorriso è uno . La gentilezza o è gentile o non è gentilezza. Non c’è modo di fraintendere. La forza nascosta dentro un sorriso, dentro un gesto gentile, esiste grazie ai neuroni specchio. A qualcuno può sembrare assurdo immaginare che semplici sorrisi, semplici gentilezze, possano determinare grandi cambiamenti, generare pace e benessere, curare rabbia, odio e paura. Questa diffusa incomprensione discende dal fatto che l’esistenza dei neuroni specchio non è stata ancora compresa nella sua enorme valenza sociale e filosofica. La forza della gentilezza e del sorriso discende proprio dal fatto che, come ho detto, ogni volta che sorridiamo a qualcuno, ogni volta che riceviamo un sorriso traiamo un benessere fisiologico e psicologico. Aumentano tutte le sostanze che il nostro meraviglioso organismo produce che migliorano il benessere del corpo e sciolgono le emozioni negative della paura, della rabbia e dell’odio.

Oggi buona parte dell’umanità danneggia sé stessa coltivando pensieri negativi. Una piccola parte dell’umanità sceglie addirittura comportamenti violenti; e per non sentire il dolore che provoca negli altri è costretta a diventare sorda a emozioni e sensazioni. Queste persone spaventate o violente danneggiano sé stesse in modo grave. Difficile mostrare loro che sbagliano, che si stanno procurando del male, che stanno sprecando la loro vita dedicandosi alla diffidenza invece che all’empatia. Nessun grande maestro, educatore, psicologo, filosofo, può smuovere queste persone dalla fissazione di vivere in un mondo di lupi e che solo diventando essi stessi lupi potranno sopravvivere. Non capiscono parole come solidarietà, cooperazione, comunità. Il sorriso e la gentilezza a loro non interessano. Ma, per fortuna, non solo l’essere umano è costruito per essere gentile e amorevole, l’evoluzione ci ha anche regalato una modalità per curare i nostri simili che hanno perso il contatto con la loro natura. Una modalità che non ha bisogno di parole, di concetti, di ascolto, di voglia di ragionare. La gentilezza e il sorriso sono potenti perché non mettono in discussione nulla, non criticano nulla, non vogliono convincere. Agiscono attraverso canali ancestrali, liberano desideri che si sono impressi nella nostra memoria genetica. Nel profondo della nostra coscienza genetica è scritto l’imperativo della gentilezza. E il sorriso è centrale nella nostra capacità di cooperazione perché è un potentissimo segnale di coesione, di conferma del patto di solidarietà.

Quando esci di casa e sorridi per strada a persone che non conosci, lanci un segnale che agisce nel profondo di ogni mente umana. Un messaggio che non ha bisogno di essere capito e che nessuno può evitare di sentire. È un messaggio di complicità che è stato alla base della nostra sopravvivenza come specie per milioni di anni. Ogni sorriso dice a qualsiasi essere umano che incontri che la coesione umana è l’imperativo assoluto. Ogni gesto di gentilezza dice a tutti gli esseri umani che la solidarietà è ciò che desideriamo nel profondo di noi stessi. Non c’è nessuna battaglia contro la paura e la rabbia. Non c’è contestazione. C’è la riaffermazione della priorità scritta nella nostra mente istintiva. Per lungo tempo ci hanno raccontato che i due “istinti” più profondi, le reazioni istintive maggiormente radicate, più antiche, sono “combatti” e “fuggi”. Ma come abbiamo visto era solo una bugia. I nostri impulsi primari sono tre: collabora, fuggi, combatti. La solidarietà viene prima. È alla radice della nostra evoluzione e quindi ha una forza naturale. Ogni sorriso è un richiamo alla legge umana, è la riaffermazione del primo comandamento che la natura ha scritto nella nostra anima: ama il prossimo tuo. La tua sopravvivenza, quella dei tuoi figli e delle persone che ami è legata alla forza ineluttabile dell’empatia e della sua figlia primogenita: la solidarietà.

Chi può dubitare di questa realtà era distratto da chissà cosa tutte le volte che migliaia di persone sono accorse per salvare le vittime di un terremoto, assistere le persone colpite da un’inondazione, accudire i feriti, nutrire i profughi, sostenere gli inermi. Quante volte gli esseri umani sono stati in grado di sacrificare perfino la vita per tentare di salvare un bambino che stava annegando? Quante volte l’umanità ha testimoniato con i fatti l’indole inarrestabile di chi è disposto a qualunque perdita pur di difendere, aiutare, consolare… Chi ricorda solo l’empietà di cui sono stati capaci alcuni nostri simili, procura ferite profonde alla propria coscienza, distrugge la propria fiducia nell’umanità. Ogni volta che scegli il sorriso e non l’indifferenza, la gentilezza e non la paura, rinsaldi il giuramento ancestrale che ci ha resi umani. L’umanità potrà evolversi riportando la cooperazione e la condivisione al centro della vita sociale solo se chi ha compreso la potenza della gentilezza diventerà un missionario del sorriso, un guerriero del gioco, un alfiere del coraggio della solidarietà.

Una scelta è oggi ineludibile: o stai con Rambo o stai con la fragilità di un gesto d’amore, la sua volatile fragranza, la sua bellezza immortale. Noi siamo esseri umani. Le tigri con i denti a sciabola e i terremoti non ci hanno sterminati. Sopravviveremo anche ai violenti e agli odiatori. Opponiamo un muro di fiori ai muri della paura. Ci riusciremo perché l’essere umano è naturalmente buono. La crudeltà è una perversione autodistruttiva statisticamente poco probabile.

Chi vive nell’odio

Non sente la musica delle foglie

Non cerca il limite del blu del mare

Non crede che ci sia vita prima della morte

Non osa il sorriso che ha perduto

Non possiede nulla

Consuma il suo viso come le suole delle sue scarpe.