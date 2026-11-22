Nascosto dai rami, l’ingresso si rivela solo quando gli si finisce addosso. Ma oltre la porta c’è la prova che i cartelli della droga messicani ormai sono padroni incontrastati della Nigeria occidentale. Per la verità lo sono da tempo, ma solo ora la loro portata è diventata talmente ingombrante da dovere cedere al potere locale l’illusione di aver in qualche modo inciso, dimostrando che la giustizia può arrivare anche tra gli alberi della foresta a due ore di auto da Lagos, la vera capitale nigeriana. Le telecamere sono i testimoni, mentre giudice, poliziotti, avvocati e arrestati, gli attori di una rappresentazione allestita nel luogo del più imponente sequestro di droghe sintetiche in Africa. Oltre due tonnellate di sostanze per un valore vicino ai 360 milioni di dollari. Una goccia dell’oceano-narcos, ormai da tempo affrancato dalle collane e dai crocifissi d’oro appesi. Decenni di anni luce avanti a tutti per mezzi e potenza, soprattutto a chi dovrebbe prosciugare questo mare globale.

Il sequestro è stato compiuto a maggio, ma il giudice pochi mesi dopo ha voluto portare tutti nel “luogo del delitto”. Tre messicani e sette nigeriani sono stati fatti sfilare in manette, mentre il magistrato Musa Kakaki, in giacca e cravatta ispezionava le sostanze chimiche e le attrezzature che gli arrestati avrebbero utilizzato per produrre la metanfetamina, comunemente nota come meth, crystal meth o, nell’inglese dialettale nigeriano, ice: ghiaccio.

Un odore amaro e pungente - hanno raccontato i cronisti invitati dalla Ndlea, l’agenzia antidroga nigeriana - aleggiava nell'aria del laboratorio improvvisato. A diffondere fetore, un grosso fusto contenente la forma ancora liquida della droga in fase di cristallizzazione, mentre un'altra puzza intensa proveniva invece da vasche aperte di un liquido scuro e viscoso: la metanfetamina "grezza". Per terra, nell'edificio incompiuto di mattoni e cemento, erano sparsi gli altri prodotti della fabbricazione, tra cui bombole di gas propano e sacchi di soda caustica.

E se la manovalanza è locale, i tecnici sbarcano sulla costa occidentale dopo aver attraversato l’Atlantico dal Messico. Non è novità che gli specialisti messicani nella produzione di metanfetamina, spesso definiti "cuochi", operino da anni in Europa e in Africa. Tra le parole dei dirigenti della Ndla, depurate dalla propaganda, si legge però anche il fattore inedito nonché si percepisce il vero peso dell’operazione: si sono trovate le prove che ormai l’Africa è la nuova e principale frontiera dei narcos, fabbrica e supermercato del consumo senza controlli e a bassissimo costo. Un laboratorio, poco distante da quello svelato ad usum delle tivù nello Stato di Lagos, è stato scoperto poco dopo nell’Oyo. Altri in Kenya, Mozambico e Sudafrica.

A dieci anni dal primo segnale di presenza sulla costa occidentale del Continente, l'attività di outsourcing messicana (così lo chiamano) oramai è dilagata. Due anni fa sono stati 15 i maxi-laboratori scoperti. Tutti collegabili alle due multinazionali del crimine messicano: il cartello di Sinaloa e quello di Jalisco Nuova Generazione. Il comando militare americano in Africa, Africom, e l’agenzia antidroga statunitense (Dea) sono andati però anche oltre. Con un tempismo “sospetto”, proprio mentre il loro Commander in chief minacciava i vertici nigeriani di azioni militari, giustificandole con le persecuzioni a suo dire commesse sui cristiani. Nel corso della testimonianza al Congresso degli Stati Uniti a maggio, il comandante dell'Africom, il generale Dagvin Anderson, ha calato l’asso, ha affermato che gruppi di miliziani e i narcotrafficanti hanno collaborato. "Le formazioni terroristiche con base in Africa sono finanziate in misura crescente dai cartelli della droga, il che ne amplia la portata e la letalità", ha dichiarato ai parlamentari.

Il bersaglio finale sembrano essere gli abitanti della nazione che ne conta quasi 250 milioni. "Anche la popolazione rappresenta un fattore di attrazione, soprattutto per i tantissimi giovani, perché offre manodopera a basso costo e un mercato per il consumo locale", ha ammesso ai media Femi Babafemi, portavoce dell’agenzia contro la droga nigeriana.

Le autorità temono infatti un ulteriore aumento del consumo di metanfetamina in Nigeria, dove un'indagine del 2018 (l’ultima disponibile) ha rilevato che il 14,4 per cento degli adulti aveva fatto uso di droghe, una percentuale più che doppia rispetto alla media globale stimata dall'Ufficio Onu contro la Droga e il crimine (Unodc). Secondo la Global initiative against transnational organized crime, l'uso di questa droga si è diffuso in tutto il Continente. Nell'Africa orientale, “l’Ice” è ormai ampiamente disponibile in Paesi come il Kenya e la Tanzania, e anche nell'Africa meridionale, a partire dal Sudafrica, dove viene chiamato "tik".

Ma l’Onu avverte anche l’Occidente, nonostante sembri cieco agli allarmi ormai lanciati da più parti: “Per la sua posizione geografica, la costa orientale africana è ormai il punto nodale per la penetrazione finale e su larga scala nei permeabili mercati del Nord”. Il nuovo capitolo dell’outsourcing dei cartelli messicani.