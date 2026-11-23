“Se il mondo finirà non sarà per colpa di un pazzo. Ma per colpa di una persona limitata. Una persona troppo limitata per essere capace di immaginare ciò che potrebbe fare, una persona che non avrà alcuna idea dell’effetto finale del suo gesto. Può darsi, chissà, che l’ultimo colpevole non sia nemmeno una persona, ma una macchina guidata da un’altra macchina. Vedi Claude, non è solo la malvagità che dobbiamo combattere, ma anche la stupidità, ovvero la mancanza di fantasia”, Günther Anders.

Continuo a masticare questa frase, anche se ormai sono passati giorni da quando ho assistito allo spettacolo teatrale “Atomica” dei Muta Imago: una toccante discesa negli inferi celesti della mente di Claude Eatherly. Claude è l’aviatore texano che diede l’ultimo permesso allo sgancio della bomba atomica su Hiroshima nel 1945. Dall’alto vide una città, poi la seppe annientata. Günther Anders è il filosofo che ha cercato Eatherly dopo aver saputo che quel gesto in lui provocò una devastazione totale: finì per essere rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Ma chi è il matto, si chiede e ci chiede l’opera teatrale: colui che è stato rinchiuso per aver scelto di abitare il dramma di quella scelta oppure il mondo esterno, che tutto giustifica e tutto vuole dimenticare, accecato solo dal mito della ricostruzione?

Dalla scena arrivano domande attuali, urgenti, drammatiche. Riguardano la responsabilità dei nostri gesti, il rapporto tra le decisioni individuali e le loro conseguenze, la possibilità di immaginare ciò che ancora non riusciamo a vedere. La messa in scena dello spettacolo è potente. Porta nel cuore di una città che guarda il cielo, sereno, prima di essere devastata. Porta nel cuore di città che istituiscono apparati che tutto giustificano pur di non perdere la faccia. Poteri che falsificano, eliminano, nascondono. Ma anche di città in cui abitano persone che perseguono la verità. Ad ogni costo.

Parla di città abitate da uomini, condannati al rischio di compiere gesti personali capaci di portare a derive inimmaginabili, a conseguenze apocalittiche. Parla dell’urgenza di tornare a immaginare, una sorta di dilatazione del pensiero e della coscienza capace di vedere il mondo in prospettiva, di dilatarlo in un passato e in un futuro che rischiano, tremenda vertigine di male, di essere cancellati per sempre. Ma parla anche di due persone che si cercano, si vogliono bene, provano a resistere. Provano, non senza fatica, ad entrare nella vita dell'altro. C'è un gesto semplice ed efficace proposto dalla scena: i due attori protagonisti compiono un passo evidente e disteso, come a scavalcare una linea immaginaria per entrare nello spazio dell'amico, dello sconosciuto. Spazio che è straniero, pericoloso, soprattutto quello del pilota che pare contraddittorio e per nulla rassicurante. I due cercano di farsi carico del destino del mondo, di mettere in guardia dalle conseguenze del gesto atomico ma lo fanno innanzitutto, questa la mia impressione, accettando di mettere in discussione se stessi in una relazione personale difficile.

Poi verranno i grandi proclami ma prima c’è qualcosa di molto fisico e personale, c’è il rischio della relazione. Quella dei Günther e Claude non è solo una battaglia contro la malvagità ma contro la stupidità, contro la mancanza di fantasia e forse contro la paura di giocarsi in un’amicizia. Lascerò decantare ancora quest’opera teatrale e recupererò il libro da cui è tratta ma tra le tante cose che non dimenticherò ce ne sono due che desidero condividere con voi. La prima è che le città sopravvivono perché qualcuno, in esse, sfidando il potere, ha capacità di fantasia, di immaginare e di amare ciò che il potere riduce a numero.

Non so cosa intendesse esattamente Günther Anders ma io ho sentito un forte richiamo alla responsabilità, una sorta di esercizio a non vivere schiacciato solo sul mio presente. Ma c’è una seconda cosa che mi ha colpito molto: mi è parso che il teatro avesse più finali. Poteva finire in più punti, ma ogni volta decideva di proseguire. Di andare avanti, aggiungeva battute, fino a quando i due protagonisti si trovano a contemplare un cielo stellato. Insieme. Lo stesso cielo da cui piovono bombe e lampi che annientano la vita, lo stesso cielo che per tutta la durata dello spettacolo è attraversato da luci violentissime diventa, infine, il luogo del sogno, del desiderio, di una «quasi preghiera», spiega uno di loro. Il copione poteva finire prima e invece sembra forzare il tempo, il ritmo, per andare a sporgersi in uno spazio di riflessione.

Ecco quello che salva le città, difendere quegli spazi di riflessione condivisa. Per i credenti, sono gli spazi di chi osa sporgersi sull’Infinito, alla ricerca del cuore di Dio. Spazi di preghiera e di ascolto. A un certo punto dal fondale di stelle si fa strada una luce calda e buona, si posa sugli spettatori. Qualcuno, seduto vicino a me, alzato delicatamente una mano e fa danzare le dita in quella luce ritrovata. Sembrava volersene nutrire.