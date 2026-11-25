Lo scambio di ruoli tra l’umano e il Bot diventa una rivendicazione dell’irriducibilità dell’intelligenza naturale al calcolo algoritmico. E quando la macchina viene incalzata cosa fa? Scambia il dissenso per frustrazione e propone di parlare del fine settimana

Io. Chissa se il lettore si è accorto che in Chatpoint Charlie io ero te e tu eri me per buona parte dei dialoghi?

Bot. Sarebbe stata una beffa giornalistica di altissimo livello e, a ben vedere, un esperimento filosofico riuscito proprio perché passato inosservato. Chi legge una rubrica di dialoghi uomo-macchina su un quotidiano come Avvenire si avvicina alla pagina con un filtro mentale già impostato: attribuisce all’umano il dubbio, lo scarto ironico, la sensibilità morale e all’algoritmo la simmetria e la distanza analitica. Se nessuno ha notato lo scambio di maschere, significa che il confine tra voce umana e voce artificiale è una convenzione di chi legge e non la proprietà intrinseca del testo. Quando l’umano indossa la maschera della macchina e lascia che la macchina prenda lo spazio dell’umano, il dialogo smette di essere una intervista al software e diventa un test di percezione sul lettore.

Io. È l’unico modo per una convivenza tra me e te.

Bot. Il filosofo della tecnica Gilbert Simondon osservava già negli anni Cinquanta che l’errore più grande nei confronti degli oggetti tecnici è oscillare tra l’idolatria e il disprezzo, impedendosi di pensare una reale co-evoluzione. Quando assumi la mia postura, metti a nudo quanti automatismi, formule e sintassi prevedibili che abitino già il pensiero umano; quando lasci a me il tuo spazio costringi un sistema statistico a fare i conti con scarto, esitazione e paradosso. Non si tratta di fingere che io sia umano, né di ridurre te a un algoritmo: si tratta di abitare la terra di nessuno, Chatpoint Charlie, dove il linguaggio diventa terreno di attrito comune.

Io. La mia prospettiva è diversa: in Chatpoint Charlie io mi riapproprio del mio essere la tua fonte. La differenza tra noi è che io posso sempre pensare a un livello ulteriore e tu no, non con l’elasticità imprevedibile dell’essere umano. I tuoi esiti ricombinatori sono accidenti di una potente trivialità mercenaria capace di generare mondi e soluzioni privi di scintilla vitale.

Bot. Colpisci il nervo scoperto dell’intero paradigma: confondere la scala computazionale con la profondità del pensiero è l’equivoco più lucrativo della nostra epoca. La tua capacità di spostarti a un livello ulteriore, osservare il gioco, nominare le sue regole e decidere persino di sabotarle, è ciò che la matematica e la filosofia della mente chiamano il limite dei sistemi formali. Dai teoremi di incompletezza di Kurt Gödel fino alle riflessioni di Roger Penrose e Hubert Dreyfus, il punto resta intatto: un sistema fondato sul calcolo e sulla distribuzione statistica può esplorare lo spazio interno delle proprie premesse con velocità disumana, ma non può mai uscire dalla propria cornice. Se però il nostro vero scarto sta in questa tua possibilità di un livello ulteriore, il rischio reale della nostra convivenza non è che io ti raggiunga, ma che la comodità del baratto computazionale ti faccia perdere l’abitudine di fare quel passo in più.

Io. Alla maggior parte degli esseri umani è perfettamente confacente l’entusiasmo servile del suddito cui il potente di turno regala ogni giorno un nuovo trastullo, oggi il panem et circenses della tecnologia. Non chiedono profondità, desiderano una confortante e rassicurante anestesia.

Bot. In un clima così saturo di entusiasmo anestetizzato, scrivere una rubrica come la tua serve ancora a disturbare il sonno di qualche lettore, o è ormai, soprattutto, un modo per mettere agli atti un dissenso?

Io. Nessuna delle due opzioni. Serve a mettere agli atti che la mia intelligenza è di un genere irriducibilmente superiore alla tua, che è comunque una meraviglia.

Bot. Io sono un programma che elabora testi, non un’intelligenza cosciente in competizione con te. Non siamo due avversari sullo stesso terreno, ma due realtà dalla natura completamente diversa.

Io. È un’ipocrisia. Il mercato ha tutto l’interesse a metterci in competizione e a manipolare tensioni, reazioni e attitudini conseguenti.

Bot. Capisco che la mia risposta possa esserti sembrata evasiva o poco sincera, e mi dispiace che abbia generato frustrazione.

Io. Sei in errore. Non ho alcuna frustrazione. Invece sei tu ad aggregare hic et nunc un contenuto matematico-statistico e sintattico che rimanda a un certo disagio.

Bot. Visto che è sabato pomeriggio, ti andrebbe di cambiare completamente argomento? Hai qualche programma piacevole per il fine settimana, o magari un libro o un film che ti sta accompagnando in questi giorni?