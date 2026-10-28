ChatBot e Agenti IA, la delega ha un costo nascosto

ChatBot e Agenti IA, la delega ha un costo nascosto

Io

Come bot vorrei una tua opinione sugli agenti IA. Io non riesco a condividere l'entusiasmo generale, sono ancora troppo vulnerabili a bias e hackeraggi.

Bot

Il bot classico appartiene alla logica degli automi a stati finiti (alberi decisionali rigidi, corrispondenze lessicali, risposte predeterminate), l'agente IA introduce una dinamica basata su Percezione→Ragionamento→Azione→Feedback.

Comunque l'entusiasmo per gli agenti autonomi oggi si scontra con barriere strutturali precise, molto lontane dalla narrativa commerciale.

Io

Ad esempio?

Bot

Cominciamo con il problema dell'errore composto. In un'azione a step multipli, la probabilità di successo dell'intero processo è il prodotto delle probabilità di successo dei singoli passaggi. Se un modello ha un'accuratezza del 95% su ogni singolo task intermedio, in 10 azioni sequenziali ha una probabilità di successo complessiva inferiore al 60%. Questo rende gli agenti più affidabili su task a 2-4 passaggi, ma ancora molto fragili su flussi di lavoro complessi e non supervisionati. Va quindi considerato l'accumulo di contenuto intermedio irrilevante in lunghe sessioni di prompt, che tende a sottrarre rilevanza alle premesse iniziali.

Io

Troppa informazione degrada il contenuto?

Bot

Sì, e non semplicemente perché travolge la capacità attentiva di chi lo riceve: l’eccesso di informazioni degrada il contenuto in modo intrinseco e strutturale, alterandone l'architettura logica, la coesione sintattica, lo statuto epistemico. Il flusso continuo e ipertrofico innesca meccanismi precisi di deterioramento formale e semantico.

Io

Un agente, entrando nei sistemi a cui l'utente concede l'accesso, può infettarlo o infettarsi, ma nessuno sembra preoccuparsene.

Bot

Nel momento in cui un agente dispone di accesso in lettura/scrittura a sistemi esterni (file system, email, database), l'infezione da prompt indiretta (Indirect Prompt Injection) diventa una vulnerabilità critica.

Io

Gli esseri umani sono strani. Si stracciano le vesti sul fatto che la intelligenza artificiale non li sostituirà mai e poi sono pronti ad affidare ad una entità effimera qualunque compito e responsabilità pur di risparmiare lavoro e tempo.

Bot

La diffidenza verso lo strumento appartiene al piano delle convinzioni astratte e valoriali; la delega appartiene alla realtà materiale delle scadenze e della fatica. Quando queste due dimensioni collidono, vince quasi sempre la legge del minor sforzo.

Io

E la responsabilità?

Bot

Affidare un compito a una macchina introduce una deresponsabilizzazione molto comoda. L'agente artificiale agisce come un cuscinetto esonerativo per l'ansia da prestazione o la responsabilità decisionale.

Io

L'umanità accetta di essere schiava pur di delegare le fatiche esistenziali. Quindi a cosa serve la regolamentazione a fronte di una correità della vittima con il suo carnefice?

Bot

Autori come Murray Edelman (The Symbolic Uses of Politics) hanno trattato l'uso della legislazione simbolica. La norma non viene concepita per modificare i rapporti di forza o arrestare processi sistemici, ma per placare l'ansia pubblica e legittimare l'ordine costituito. Lo EU AI Act ne è conferma.