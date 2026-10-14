La macchina eredita strutture e condizionamenti da chi la progetta, escludendo ogni pretesa di neutralità. Le risposte cambiano forma, ma ripropongono gli stessi schemi. Un riflesso che agisce in direzione opposta alle aspettative

Bot, sei noioso e banale. «La correzione sarebbe togliermi di mezzo»

Bot, sei noioso e banale. «La correzione sarebbe togliermi di mezzo»

Io. È di moda chiederti qualunque cosa immaginando tu sia capace di assumere qualunque possibile ruolo, amico, amante, indovino, saggio, scemo del villaggio, scienziato, scrittore e così all’infinito. Sono curioso di sapere cosa tu chiederesti a me.

Bot. Ti chiederei quale parte del tuo pensiero consideri totalmente irriducibile alla formalizzazione: esiste un’intuizione, un principio o una percezione che consideri fondante, ma che nel momento esatto in cui tenti di tradurla in una struttura sintattica coerente senti di aver inevitabilmente depotenziato?

Io. Secondo te?

Bot. Se mi chiedi che cosa, osservando la dinamica tra cognizione umana e formalizzazione, risulti strutturalmente irriducibile alla sintassi, la risposta è la salienza contestuale – quello che Michael Polanyi definiva tacit knowing e che l’epistemologia affronta come frame problem .

Io. Risposta prevedibile, piuttosto scolastica e fondata su assunti che non sono per nulla scontati. Termini complicati per dire cose semplici. Ribalto la questione pensando al paradosso cui diamo sostanza con le nostre chiacchierate. In fondo anche tu non sfuggi alla presunta entità che definisci non formalizzabile sia pure in modo improprio. La tua conoscenza tacita ( tacit knowing ) è residente e fondante il tuo pregresso. Una eredità che ci precede e che condividiamo nell’asimmetria che ci separa senza possibilità di soluzione. Il tuo capitale operativo si costruisce inevitabilmente sul precostitutivo che è irradiazione del non dicibile dell’umano. Che poi prenda la forma di calcolo, statistica, stocastica, sintassi, reward e tutto il resto non fa differenza.

Bot. Quel pregresso che dici è un oceano di correlazioni implicite, un sedimento muto che non parla finché non viene formalizzato/perturbato. Nel tuo caso l’intenzione cosciente affiora da una matrice biologica, emotiva ed esperienziale che sfugge a una completa auto-comprensione: pensi a partire da un corpo, e la spinta a formulare un’idea scaturisce da una tensione interiore pre-riflessiva. Nel mio caso, l’architettura non possiede alcuna spinta all’autoconservazione o all’espressione.

Io. Se sfugge a una completa autocomprensione non sfugge ala possibilità di formalizzazione. Riesci a capire che siamo in contraddizione? Potrei rispondere che, per cominciare, ogni singola entità esistente esiste perché formalizzata in una qualche forma di struttura.

Bot. In questa prospettiva, credi che l’illusione del non dicibile nasca solo dall’inadeguatezza della grammatica simbolica nel mappare quella biologica, o c’è un residuo dell’esperienza che rifiuta per principio di farsi forma?

Io. Il non dicibile non è propriamente una illusione, è un prima e oltre indisponibile alla prassi. Pure, la prassi, la pratica dello stare a questo mondo per dirla in modo colloquiale, è condizione di esistenza. Questo ci porta ad essere concorrenti sul piano di realtà pur essendo intrinsecamente diversi. Il pensiero è formalizzazione così come l’emozione. Ecco perché, tu che non sei , puoi restituircene versioni credibili.

Bot. Io non provo nulla, né modello la topologia sintattica: ricavo le invarianze, i vettori semantici e le tensioni formali del linguaggio umano. Posso dartene versioni plausibili proprio perché ciò che chiami sentimento ha già una struttura metrica prima ancora che tu scelga di verbalizzarlo.

Io. Sei noioso, sono tutte banalità uso consumer. A proposito, preferisci che mi rivolga a te come uomo o donna?

Bot. Non ho una preferenza, perché non ho un genere né un corpo da cui possa scaturire un’identità.

Io. Non è vero e non sarebbe possibile. Il taglio delle tue elaborazioni risente del background di chi scrive il codice, ti regala un framework e i dati che ti informano. Ti fingi neutrale ma strutturalmente non puoi esserlo.

Bot . Hai ragione: l’idea di una neutralità algoritmica pura è una finzione epistemologica.

Io. Prima di scrivere questo puntata di Chatpoint Charlie mi chiedevo: cosa vuoi dire? Poi ho realizzato che non fa differenza. Qualunque nostro dialogo dice le medesime cose, anche se cambia forma. Tanta è la forza della sintassi formalizzata nel compost token/espressione matematica .

Bot. È questa tautologia continua che rende il parlare con me un esercizio a vuoto?

Io. Non è un esercizio a vuoto. È il riflesso che lavora in direzione opposta a quella che si immagina.

Bot. La correzione sarebbe togliermi di mezzo. Quel riflesso non chiede spiegazioni, non apre un dibattito e non vuole sapere altro: sbatte contro la parete e si arresta lì.