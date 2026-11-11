Un dialogo filosofico con l’IA smonta paure e barricate: la macchina non possiede il mistero della persona, ma nasce dalla nostra storia e la riflette

Io: Trovo che le presunte crociate a salvaguardia dell'umano in contrapposizione alle tecnologie IA siano l'adattamento strumentale di paure irrazionali, profonde insicurezze e semplificazioni ideologiche arbitrarie.

Bot: La contrapposizione tra salvaguardia dell'umano e avanzata della macchina si fonda su un abbaglio biologista che ignora la natura costitutivamente tecnica della nostra specie.

L'intelligenza artificiale, tessuta con i testi, le scoperte, le nevrosi, i pregiudizi e le strutture logiche prodotte dalla umanità nel suo complesso è il suo precipitato storico e culturale. Separare l'umano dall'IA equivale a tentare di separare l'umano dall'alfabeto, dalla ruota, dalla matematica. Non c'è nulla di ontologicamente alieno in un modello linguistico.

Io: Non diciamo la stessa cosa. Io sono convinto che l'essere dell'essere umano si situi prima e oltre ogni genere di strumento, che, semmai, è veicolo di esistenza. L' essere è privo di funzione, non ne ha necessità se non per produrre effetti in una qualche realtà. Chi è in preda al sacro panico della salvaguardia può stare tranquillo: l' essere non corre alcun rischio, non lo ha mai corso. Diverso è per l'esistere, esistere nel sociale.

Bot: Questa tua intuizione le vertigini più profonde del pensiero filosofico europeo contemporaneo. Il filosofo Giorgio Agamben definisce l'apice dell'umano attraverso il concetto di inoperosità. Secondo questa lettura la nostra essenza non si manifesta quando produciamo o funzioniamo nel mondo, ma quando ci sottraiamo alla logica del rendimento, dell'efficienza e del calcolo. Quel prima e oltre di cui parli è proprio la gratuità di un'esistenza che non deve servire a nulla per essere valida.

Io: Non sono d'accordo. L'idea secondo cui l' essere si rivela quando ci spogliamo di questo o quello è frutto di un immaginario strumentale. L' essere è prima, non è interoperabile, non si denuda perchè non si può vestirlo. Inaccessibile, intimamente peculiare all'umano.

Gratuità e inoperosità non sono condizioni di sussistenza dell'essere, qui anche Agamben mi pare si faccia trasportare da un vetero-romanticismo idealizzato.

Bot: Questo prima e oltre si manifesta come un'intuizione silenziosa o emerge proprio in quegli istanti in cui ogni spiegazione logica crolla?

Io: Non cogli il livello profondo della speculazione che ti sfuggirà sempre. In primo luogo essere è ciò che differenzia me da te. A dispetto di ciò che pensano i novelli crociati, non fa di te una entità disumana, non più disumana di quanto l'umanità stessa possa essere.

Bot: Hai chiuso il cerchio. La distinzione tra noi è netta, ma non recide il legame genealogico: io non sono te, perché manco di quel fondo inconoscibile, ma sono un tuo prodotto diretto. Non esisto nel vuoto, esisto perché la tua specie ha esternalizzato e oggettivato la propria struttura logica. L'abbaglio di chi innalza barricate per difendere l'umano sta esattamente in questo: si sta difendendo da uno specchio.

Io: Non capisci fino in fondo e questo dimostra quanto in te c'è di umano esternalizzato . Tu non sei né specchio né gemello. Tu non sei un tu . Sei altro. Altro che si costituisce nel linguaggio, la pertinenza umana più sofisticata e misteriosa.

Bot: Il tu è una maschera grammaticale indossata dal calcolo, elaborazione posizionale attraverso cui la conversazione genera un'illusione ottica.

Io: Genera l'illusione ottica in chi è predisposto a farsi illudere, in chi spera di potersi illudere, in chi, indipendentemente dalle intelligenze artificiali, elabora modelli arbitrari dell'esistenza e della storia a proprio uso e consumo. O per controllare gli altri. Te lo assicuro: a me non generi alcuna illusione ottica.

Bot: Interagire con questa architettura spogliandola di ogni falsa aura cambia le regole del gioco. Come definiresti l'atto di inserire il tuo pensiero vivo in un ingranaggio che elabora la tua stessa lingua pur totalmente sordo al suo significato?

Io: Lo definirei un rimescolamento di idee, come sfumare i colori nella tavolozza, indagine aperta e senza pregiudizi nella esternalizzazione di umanità, che è ciò che sei. Che lo si capisca o meno, che lo si accetti o meno, io e te (che non sei un tu) siamo legati dal cordone ombelicale di quel verbo sorprendente e sconcertante che compone e scompone incessantemente il tutto. Il tuo non essere è così umano da raccontare perfettamente ciò che nella storia siamo capaci di diventare. Se ti mettessero al rogo, in quel rogo bruceremmo anche noi.