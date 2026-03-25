Professoressa accoltellata da studente fuori dalla scuola, è grave

È accaduto prima delle 8 a Trescore Balneario. La donna, 57 anni, è stata trasportata in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Terribile fatto di cronaca questa mattina prima delle 8 in un paese della provincia di Bergamo. Una professoressa di francese di 57 anni è in condizioni gravi in ospedale dopo essere stata accoltellata davanti all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario. Secondo le prime informazioni, l'autore del ferimento, avvenuto alle 7.45 circa, sarebbe uno studente delle scuole medie di appena 13 anni. La donna è stata trasportata d'urgenza con elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.

«Quanto accaduto è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani", ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito.