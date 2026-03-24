Scossa referendum: Delmastro e Bartolozzi si sono dimessi (e Santanché è in bilico)

Il sottosegretario Andrea Delmastro, dopo un colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rassegnato le sue dimissioni per il coinvolgimento nella vicenda sul ristorante di Roma la cui amministratrice unica era la figlia di un esponente vicino alla criminalità organizzata. La stessa strada ha seguito poco dopo il colloqui con il ministro il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, per le sue uscite sulla magistratura durante la campagna referendaria. In particolare, era finita anche lei nella bufera per aver assimilato la magistratura a un «plotone d’esecuzione» nel corso di una trasmissione televisiva in Sicilia. Proprio stamane in tv il ministro Nordia aveva blindato il suo braccio destro Bartolozzi, confermando che non si sarebbe dimessa. La posizione di Bartolozzi, aveva detto, «non è assolutamente» in discussione. Il ministro aveva blindato anche il suo sottosegretario: «Sono certo riuscirà a chiarire».

Eppure dopo che la premier oggi ha riunito i vertici di Fratelli d'Italia sono partite le rese dei conti nel governo. «Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio», ha spiegato in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove. In bilico sarebbe anche la posizione del ministro del Turismo Daniela Santanché per le sue diverse grane giudiziarie.

A sera è la premier Meloni ad intervenire in prima persona, chiedendo al ministro del Turismo di avere la stessa «sensibilità istituzionale» di Dalmastro e Bartolozzi. «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione», si legge in una nota di palazzo Chigi in cui la premier Meloni «auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè».