La giornata dei Missionari martiri ricorda la missione più autentica della Chiesa

In ogni parte del mondo, spesso lontano dai riflettori, uomini e donne dedicano la propria vita all’annuncio del Vangelo. Lo fanno con semplicità d’animo, ma anche con una forza interiore sorprendente. Vivono accanto a persone in ricerca di senso, a comunità ferite e a popoli che attendono una parola di speranza. È proprio nella vicinanza ai più poveri e dimenticati che si rende visibile l’amore di Dio: un amore che non esclude nessuno e che si fa presenza concreta nella storia. Tra questi testimoni, particolare attenzione meritano i missionari e le missionarie che scelgono di operare in contesti segnati da violenza e intolleranza. Pur consapevoli dei rischi, non si tirano indietro e arrivano a mettere in gioco persino la propria vita per restare fedeli alla missione ricevuta. Nei luoghi più feriti continuano a portare il soffio di speranza del Vangelo: annunciano che il Regno dei cieli è vicino, si prendono cura dei malati, restituiscono dignità alle persone e combattono tutto ciò che opprime e disumanizza. In questo contesto si colloca la Giornata dei Missionari Martiri, celebrata ogni 24 marzo e promossa da Missio, organismo pastorale della Cei. La scelta della data richiama l’anniversario dell’uccisione di San Óscar Arnulfo Romero, avvenuta nel 1980. È un’occasione significativa per riconoscere la presenza viva di uomini e donne che hanno scelto di portare il Vangelo nei luoghi in cui la vita e la dignità umana sono misconosciute: le periferie del mondo.

Il tema della Giornata dei Missionari Martiri 2026, “Gente di primavera”, si ispira al messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2025, nel quale si afferma che la Pasqua del Signore «segna l’eterna primavera della storia». La missione, infatti, è per sua natura una primavera: non perché ignori l’inverno del dolore o della violenza, ma perché sa scorgere, anche sotto la neve, i germogli di vita nuova. I missionari, con la loro presenza fraterna, seminano fiducia, alimentano relazioni e costruiscono ponti. Sono artigiani di pace, testimoni di una giustizia possibile, annunciatori di un riscatto che nasce dal Vangelo. Lì dove operano, fioriscono segni di rinascita: comunità che si rialzano, persone che ritrovano dignità, popoli che riscoprono la fraternità. Questa testimonianza passa spesso attraverso la prova. Ci sono missionari che scelgono consapevolmente di restare in contesti segnati da conflitti, persecuzioni e violenze, accettando il rischio fino al dono totale di sé pur di non abbandonare le comunità loro affidate. È in queste periferie esistenziali, «su cui gravano ombre oscure», che essi portano il soffio della primavera evangelica, annunciando con la vita che il Regno di Dio è vicino.

In questa prospettiva si inserisce anche il richiamo di Papa Leone XIV, rivolto all’Assemblea generale delle Pontificie Opere Missionarie nel maggio scorso, nel quale ha parlato di una «Chiesa missionaria che apre le braccia al mondo, che annuncia la Parola… e che diventa lievito di concordia per l’umanità». La forza dei martiri affonda le sue radici nella Pasqua: è lì che si comprende il senso ultimo del loro sacrificio, nella certezza che la morte non ha l’ultima parola e che l’odio non può vincere definitivamente. La loro è una spiritualità pasquale, capace di attraversare il buio senza esserne inghiottita, perché illuminata dalla luce della Risurrezione. Guardando a questi testimoni, la Chiesa riscopre la propria identità più autentica. I missionari martiri non sono eroi isolati, ma segni vivi della vocazione di ogni cristiano: essere testimoni di speranza anche nelle contraddizioni della storia. Essi ricordano che seguire Cristo significa condividere il suo cammino, fatto di dono, fedeltà e amore fino alla fine. Essere gente di primavera, allora, non è un’illusione poetica, ma una scelta concreta, quotidiana. Significa credere che il Vangelo continua a generare vita anche quando tutto sembra dire il contrario. Significa lasciarsi trasformare dalla logica pasquale per diventare, nel mondo, segni credibili di una speranza che non delude.