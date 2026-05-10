Leone XIV e la sfida dell'umano che riguarda l'Occidente

Quando nel 1978 Karol Woityla fu eletto Papa era difficile immaginare che avrebbe contribuito a incrinare uno dei sistemi di potere più imponenti del Novecento. Eppure, è ciò che accadde con Giovanni Paolo II. La sua elezione non fu soltanto un evento religioso: ebbe un significato storico e simbolico enorme. Proveniente dalla Polonia comunista, Karol Wojtyła contribuì a smascherare la pretesa di un modello di plasmare integralmente la vita umana, comprimendo libertà, religione, cultura e società civile. A partire dall’esperienza di Solidarność, il Papa polacco si trovò così a svolgere un ruolo decisivo. Non certo nel senso di una guida politica diretta, ma come forza morale e simbolica capace di riaprire uno spazio umano e spirituale dentro un sistema irrigidito. La sua insistenza sulla dignità della persona, sulla libertà religiosa, sul valore dei corpi intermedi e delle culture popolari contribuì a mostrare le crepe profonde del modello sovietico. In quel passaggio storico, il cattolicesimo tornò a proporsi come una forza capace di contendere al potere politico la definizione del senso della vita collettiva.

Chissà se i cardinali riuniti in conclave hanno pensato a questa analogia storica. Certo è che, cinquant’anni dopo, il primo papato americano si trova a giocare una partita altrettanto cruciale, anche se completamente diversa. Oggi il tema non è più il crollo di un sistema ateo e dittatoriale come quello sovietico. La questione riguarda piuttosto l’evoluzione della principale democrazia occidentale. Dentro la società americana affiorano questioni impegnative. Da un lato, la concentrazione di potere nelle grandi aziende tecnologiche produce forme nuove di dominio: controllo dei dati, orientamento dei comportamenti, costruzione algoritmica dell’opinione pubblica, dipendenza cognitiva. Dall’altro lato, le derive populiste e autoritarie che sembrano sospingere l’Occidente verso una concezione sempre più aggressiva e tecnocratica del potere. Non si tratta semplicemente di una questione politica. Ma di civiltà. In gioco vi è l’idea stessa di essere umano che l’Occidente vuole assumere nel XXI secolo. Una parte significativa delle élite tecnologiche americane sembra infatti pensare che il destino dell’uomo debba coincidere con il destino della tecnica: potenziamento indefinito, superamento dei limiti biologici, sostituzione progressiva delle capacità umane con sistemi automatizzati, riduzione della vita a informazione manipolabile. Alcune posizioni espresse da Peter Thiel rappresentano bene questo orizzonte culturale, dove la libertà rischia di essere reinterpretata come pura volontà di potenza tecnologica.

È qui che il papato americano introduce una dissonanza. Il tema della dignità dell’umano, il limite nell’uso della forza, la critica a una tecnica senza orientamento, il rifiuto di sacrificare le persone concrete in nome dell’efficienza o dell’innovazione sono riproposte come questioni centrali. Quando il Papa richiama il valore della fragilità, della cura, dei poveri, dei migranti, oppure denuncia «il delirio di onnipotenza» dei potenti della terra, egli non sta semplicemente pronunciando parole morali. Sta mettendo in questione il paradigma antropologico su cui si attesta una parte consistente dell’élite mondiale. In questo senso, il papato apre una faglia dentro processi storici che pretendono di porsi come inevitabili. In un tempo in cui tutto appare già deciso dalla convergenza tra tecnica, finanza e geopolitica, il richiamo a ciò che eccede la logica della potenza rappresenta un fattore di disturbo. E come negli anni Ottanta il richiamo alla libertà spirituale mostrava l’insufficienza del sistema sovietico, così oggi il richiamo al limite umano e alla dignità della persona mette in discussione la deriva tecnocratica del tempo che viviamo.

Naturalmente la storia non si ripete mai nello stesso modo. Sarebbe ingenuo immaginare parallelismi lineari. Negli anni Ottanta il modello sovietico si sgretolò rapidamente, anche per le sue contraddizioni interne. E tuttavia lo stesso Giovanni Paolo II dovette poi fare i conti con una delusione storica: la caduta del comunismo non produsse quella rinascita cristiana dell’Occidente che egli sperava. Al posto del materialismo sovietico si affermò invece un individualismo consumistico ugualmente radicale. Così anche oggi non sappiamo se i segnali e i richiami che il papato sta lanciando riusciranno davvero a modificare il corso degli eventi. Non sappiamo se l’Occidente sarà ancora capace di ritrovare un equilibrio tra tecnica e umanità, tra libertà e limite, tra innovazione e dignità. Le forze che spingono verso la concentrazione tecnologica e verso la radicalizzazione politica sono immense. E tuttavia, la Chiesa non può sottrarsi a questa sfida. Anche in relativa solitudine. Perché qui non è in gioco semplicemente una posizione confessionale o identitaria. Ma la stessa idea dell’uomo e della convivenza civile. Se la tecnica diventa l’unico criterio di organizzazione del mondo, allora tutto ciò che è fragile, lento, gratuito, spirituale o relazionale viene espulso. Per questo è importante comprendere e sostenere consapevolmente la partita che il Papa americano si trova a giocare. Non per contrapposizione ideologica, ma perché la posta in gioco riguarda il nostro comune destino. Sperando che, ancora una volta, proprio dentro il cuore dell’Occidente si riapra una domanda radicale sul senso del limite, della libertà e dell’umano.