Schlein: vittoria al di là di ogni aspettativa

«Vittoria al di la di ogni aspettativa. Sono più gli elettori di destra che hanno votato no che non il contrario - sottolinea la leader del Pd Elly Schlein arrivando tra gli applausi nella sede del partito - Abbiamo vinto, una maggioranza del Paese ha fermato una riforma sbagliata. Una vittoria ancora più bella, perché partivamo da una sconfitta annunciata, invece abbiamo ribaltato quell'esito. Hanno fatto la differenza i giovani, nonostante non potessero votare i fuorisede». Questo, prosegue, è un messaggio politico chiaro per Meloni, ora ascolti il Paese e le sue priorità. È anche un messaggio per noi. Il Paese chiede un'alternativa e noi abbiamo la responsabilità di organizzarla. C'è già una maggioranza alternativa al governo. Questo voto ci consegna una grande responsabilità. Lavoreremo con le forze della coalizione progressista per costruire l'alternativa».