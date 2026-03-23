Referendum, affluenza boom. E per i sondaggisti l'esito è «imprevedibile»

Si vota ancora. Fino alle 15. E la prima indicazione sul referendum Giustizia è il boom dell'affluenza: 46,07 per cento alle ore 23 di ieri. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. La percentuale dei votanti ha superato quella di ogni altro referendum del terzo millennio con urne aperte due giorni e nei comitati e nelle stanze dei partiti hanno cominciato a fare i conti. Una così alta affluenza farebbe pensare a un tendenziale vantaggio dei "Sì". Ma sul podio delle regioni con più partecipazione alle urne, però, ci sono l'Emilia Romagna (46,3%) e la Toscana (44,7%), storicamente "rosse" e quindi associate al "No". In mezzo a loro, la Lombardia (45%), guidata dal centrodestra. Il senatore della Lega Claudio Borghi avverte: «Non bisogna farsi fuorviare dai sondaggi che girano. Sono fatti con metodi che nemmeno il pendolino di Mosca... Quindi non crediate che sia fatta». Torniamo ai numeri. Primo dato: affluenza record. Secondo dato: Il Nord vota, il Sud molto meno con la Sicilia che si ferma al 35 per cento.

Per i sondaggisti di Youtrend la situazione è «imprevedibile». Una considerazione è però condivisa: con un'affluenza così alta, non si potranno sminuire le conseguenze politiche del voto: da una parte, una bocciatura o un rafforzamento del governo. E dall'altra un faro di vittoria per le prossime politiche o un macigno sulla strada del campo largo. La giornata di attesa è stata scandita dalle foto sui social dei politici alle urne e da qualche polemica nei seggi elettorali. Ecco la domenica di voto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato all'ora di pranzo a Palermo. Hanno già fatto il loro dovere di elettori anche i leader di partito: il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini a Roma in serata, di ritorno dal funerale di Umberto Bossi a Pontida. L'altro vicepremier e segretario di Fi Antonio Tajani a Fiuggi nel pomeriggio, mentre la presidente del consiglio Giorgia Meloni voterà poche ore prima della chiusura dei seggi. La segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del M5s Giuseppe Conte si sono presentati al seggio in mattinata a Roma. In qualche post, i politici hanno lambito il confine del silenzio elettorale. Lo ha fatto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha pubblicato una sua foto al seggio con scritto: "Sì, ho votato". Idem il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli: "Avete votato? Io sì". Marina Berlusconi ha votato a Milano, nel primo pomeriggio: «È un'occasione che non possiamo farci sfuggire... La dedica è è agli italiani, sperando che prevalga il Sì per un'Italia civile democratica e moderna». Qualche immancabile polemica qua e là. A Garlasco, in provincia di Pavia, la notte prima del silenzio elettorale - hanno denunciato Pd, M5s, Avs e i comitato per il No - sono stati strappati tutti i manifesti del No. Mentre il segretario campano di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha annunciato un esposto perché a Napoli sarebbero stati usati «pulmini del Comune per i disabili per portare la gente a votare No al referendum».