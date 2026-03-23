Nordio: non attribuiamo a voto significato politico

«Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la complessita' di questa riforma. Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo voto un significato politico. Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano», dichiara il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in merito al risultato del referendum. «Ringraziamo la parte dell'elettorato che ci ha dato fiducia e comunque ci consola l'alta partecipazione al voto che conferma la solidita' della nostra democrazia», aggiunge.