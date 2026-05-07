Torna Investopia: il forum che connette investitori italiani e emiratini

Gli Emirati Arabi Uniti hanno scelto di nuovo Milano come porta per l’Europa. Venerdì 15 maggio torna a Palazzo Mezzanotte Investopia Global, il forum che connette imprenditori e investitori italiani ed emiratini. Si tratta della prima visita in Italia dall’inizio del conflitto della delegazione degli EAU, che quest’anno conta più di 50 imprenditori e investitori oltre a rappresentati istituzionali di alto livello. Tra questi: Abdulla bin Touq Al Marri, ministro dell’Economia e del Turismo; H.E. Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, membro del Consiglio dei ministri e ministro di Stato per gli Affari Esteri e Mohammad Alhawi, vice ministro degli Investimenti.

Il forum, ora alla sua IV edizione, nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell’Economia degli EAU ed EFG Consulting, società specializzata in consulenza e strategie di internazionalizzazione con focus sui Paesi del Golfo. Quest’anno sono attesi oltre 600 imprenditori e investitori, che potranno avere numerose occasioni di confronto.

Nel corso della mattinata i panel tematici saranno sette. Il primo riguarderà lo sviluppo delle tecnologie dual-use, ovvero tecnologie che possono essere utilizzate sia in ambito civile sia militare: dall’aerospazio, alla robotica, alla manifattura avanzata. Il secondo, “Capital without borders”, esplorerà quali sono i fattori che oggi determinano la direzione dei flussi d’investimento. In particolare, come imprese e istituzioni stiano progressivamente indirizzando le proprie decisioni andando oltre le sole metriche finanziarie. Il terzo interesserà l’evoluzione dell’economia del lusso, un mercato che connette fortemente l’Italia agli Emirati Arabi Uniti. Il quarto cercherà di rispondere ad alcune domande che oggi sono centrali: dove verranno costruite le infrastrutture per l’IA, chi ne sosterrà gli investimenti e in che modo le partnership potranno sbloccare la scala necessaria per competere a livello globale. In tema energia anche il quinto panel, “Powering the Next Economy”, che si focalizzerà sull’urgenza di diversificare le forniture e gli investimenti nelle infrastrutture energetiche alla luce delle tensioni geopolitiche attuali. Per la prima volta, inoltre, verrà dedicato un panel specifico all’asse Italia–Emirati Arabi Uniti–Africa, con l’obiettivo di approfondire modelli concreti di cooperazione, co-investimento e sviluppo a sostegno del continente africano. Infine, “Building Value”, investigherà sul futuro del real estate e gli elementi chiave per creare destinazioni urbane competitive.

Attesi anche gli interventi del Presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, non si sa ancora se in presenza o in collegamento video.