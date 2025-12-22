Manovra, iniziata al Senato la discussione generale

La legge di Bilancio vale complessivamente 22 miliardi di euro. È approdata nell'Aula di Palazzo Madama dopo il via libera della Commissione Bilancio. Sono 53 i senatori iscritti a parlare

La manovra 2026, che vale complessivamente 22 miliardi di euro, è approdata nell'Aula del Senato dopo il via libera della commissione Bilancio.

Presiede Ignazio La Russa, presente il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Tra i relatori è intervenuto il leghista Claudio Borghi che si è detto «soddisfatto del lavoro fatto» in quanto «sono state recepite molte istanze, anche di opposizione». Per Guido Quintino Liris (FdI) «il Parlamento è stato protagonista di alcuni passaggi centrali».

L'Aula del Senato ha bocciato con 101 voti contrari la pregiudiziale di costituzionalità sulla manovra avanzata dalle opposizioni. «Inserite una serie di disposizioni che incidono sui Lep, il nucleo dei diritti civili e sociali», ha spiegato Peppe De Cristofaro (Avs). Una circostanza che «viola la Costituzione nel merito e nel metodo», ha affermato Beatrice Lorenzin (Pd). Per il M5s è intervenuta Barbara Floridia.

È iniziata la discussione generale: sono 53 i senatori, di maggioranza e opposizione, iscritti a parlare.

È atteso per domani martedì 23 dicembre il voto finale per l'approvazione della legge di Bilancio, che contiene novità su pensioni, taglio Irpef, nuovi bonus, rottamazione quinquies delle cartelle e stipendi. Una volta approvata, tornerà alla Camera per l'ok definitivo entro il 31 dicembre, termine fissato per evitare l'esercizio provvisorio.