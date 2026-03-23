Lupi: il governo va avanti
Il presidente di "Noi moderati" ammette che la maggioranza degli italiani non ha voluto il cambiamento
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Aggiornamento
March 23, 2026
«Mi sembra che in base a questo dato, anche con un'ampia partecipazione, la maggioranza degli italiani, rispetto ad un cambiamento o alla paura del cambiamento o a conservare le cose anche se non funzionano, scelga la seconda strada. Non credo che ci siano delle conseguenze politiche per il Governo, ma delle riflessioni per spingerci ad andare avanti per cambiare l'Italia», ha affermato il presidente di Noi noderati, Maurizio Lupi, commentando il risultato del referendum costituzionale.
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