Dalle misure per i "maranza" allo scudo penale: che cosa c'è nel nuovo decreto sicurezza

L’attenzione è stata tutta fagocitata dal bonus rimpatri ai legali, che verrà modificato oggi. Ma il decreto aveva già fatto discutere nelle scorse settimane. Nel testo ci sono anche norme per la lotta alla criminalità, sanzioni più severe per manifestazioni e cortei, provvedimenti su organici e tutele delle forze dell'ordine

È il giorno dei due decreti. La seduta fiume di Montecitorio sul dl sicurezza, dopo una notte di interventi in dichiarazione di voto, è terminata stamattina alle 7.36. Riprenderà alle 11.30 per il voto finale. Al termine, si riunirà il Consiglio dei ministri che dovrà varare il dl correttivo del contestatissimo articolo 30-bis sull'indennizzo agli avvocati che seguono le pratiche di rimpatrio dei migranti. Norma che ha ricevuto l’altolà di Mattarella. I due provvedimenti approderanno poi al Quirinale per la firma.

Non solo il bonus: quali sono gli altri articoli del decreto

In questi ultimi giorni l’attenzione è stata tutta fagocitata dal bonus rimpatri ai legali. Ma il decreto aveva già fatto discutere nelle scorse settimane. Il dl conta 33 articoli e comprende misure per la lotta alla criminalità, (specie giovanile o a carico di minori ad esempio coinvolti in accattonaggi); sanzioni più severe per manifestazioni e cortei; norme su organici e tutele delle forze dell'ordine e altre sulla gestione dell'immigrazione.

Le misure per i "maranza"

Nel dettaglio, l'articolo 1 interviene nella lotta ai “maranza” e introduce il divieto di porto e vendita di coltelli con la deroga - voluta e aggiunta dal centrodestra al Senato - sulle tipologie di coltelli che si possono portare in giro anche senza una motivazione valida. Rischia dai sei mesi a tre anni chi porta lame di almeno 8 centimentri.

Il fermo preventivo e lo scudo penale

Tra gli articoli più contestati dal centrosinistra, c'è la “stretta” su manifestazioni e occupazioni: per le prime viene introdotto il fermo preventivo fino a 12 ore, che scatta per impedire che una persona, considerata pericolosa, possa partecipare a una manifestazione. Riguardo le occupazioni di immobili, previste sanzioni fino a 7 anni e fino a 6 anni per chi blocca strade e ferrovie. Altra novità è il cosiddetto “scudo penale” previsto inizialmente per le forze dell'ordine, e poi esteso a tutti coloro che, se commettono un reato con una causa di giustificazione, vengono iscritti in un registro indagati distinto.

Come cambia l'emendamento sul bonus ai legali

Nel testo, c’era poi il contestato emendamento sui rimpatri volontari, che verrà modificato dal nuovo decreto varato dal Cdm. La novità prevedeva che il Consiglio nazionale forense (riferimento che verrà eliminato) fosse coinvolto nel sistema di incentivi che premia l'avvocato che segue il rimpatrio volontario di un migrante. Al legale sarebbe andato un contributo di 615 euro a rimpatrio concluso. Il compenso, adesso, sarà invece erogato anche nel caso in cui l'iter non si concluda. E ne potranno usufruire non solo gli avvocati, ma anche mediatori culturali, associazioni, ong.

I mandati dei vertici delle forze dell'ordine

Il provvedimento, infine, interviene pure sui mandati dei vertici delle forze dell'ordine, con due emendamenti aggiunti in corso d'opera dalla maggioranza. Uno proroga al 31 dicembre l'incarico del comandante della finanza Andrea De Gennaro; l'altro allunga a 2 anni il mandato del vicecomandante dei carabinieri, allineandolo ad altri corpi.