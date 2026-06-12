Un'avaria all’aereo papale “ferma” Leone XIV a Tenerife. Tornerà a Roma con il Falcon del re di Spagna

Un problema tecnico all’aereo papale “ferma” Leone XIV a Tenerife, nelle isole Canarie. A salvarlo è il re di Spagna, Felice VI, che gli offre il suo Falcon per riportarlo a Roma. Proposta accettata dal Papa che viaggerà alla volta di Fiumicino con una piccola delegazione. Il volo con il Papa partirà attorno alle 18 (ora locale) e sarà a Roma per le 23 (ora di Roma), comunica la Sala Stampa vaticana. Leone XIV era salito a bordo del velivolo Iberia, che lo avrebbe dovuto far rientrare in Vaticano, dopo le 16 ora locale (le 17 in Italia) con destinazione Fiumicino. Tutto pronto per decollare alla volta dell’Italia, nonostante il ritardo di oltre un'ora per l’allungamento dei tempi della visita di un'unica giornata di Leone XIV a Tenerife sulla rotta dei migranti. L'equipaggio aveva dato il benvenuto al Pontefice e lo aveva ringraziato per il viaggio apostolico di sei giorni nel Paese. Dopo qualche minuto un nuovo annuncio del comandante al Papa e a tutto il seguito papale, compresi i giornalisti a bordo: un inconveniente tecnico avrebbe ritardato la partenza. Partenza già posticipata in sé di oltre un ora sull’orario previsto, per l’allungamento dei tempi della visita di un'unica giornata di Leone XIV a Tenerife sulla rotta dei migranti. Così il Pontefice è stato invitato a scendere dall’aereo: cosa che lui ha fatto. Fatta arrivare subito la scaletta, ha trovato subito ad attenderlo il re di Spagna, Felice VI, che lo aveva salutato qualche minuto prima, nella cerimonia di congedo. Insieme hanno percorso la scaletta fino a terra e hanno camminato sulla pista, scortati dalla gendarmeria vaticana e dalle forze di sicurezza spagnole, fino a una saletta dell’aeroporto.

I giornalisti a bordo dell'aereo papale bloccato a Tenerife

Il sovrano era arrivato a Tenerife proprio per il saluto finale e con il Papa aveva avuto un colloquio conclusivo in aeroporto. Con un gesto di cortesia, lo ha riaccoglierlo sul suolo spagnolo. Bloccati dentro il velivolo i giornalisti e il seguito papale. Poco dopo il comandante ha ripreso il microfono per far sapere che il problema era legato ai motori e al vento . Da qui la decisione di far ruotare il velivolo di 180 gradi sulla pista per «metterlo a favore di vento» e capire se ci siano le condizioni per il decollo. Una soluzione che non è andata a buon fine. Dopo circa venti minuti il comandante ha ripreso la parola per comunicare che si procederà allo sbarco dell'aereo

Due i precedenti durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Il 1° settembre 1990 il volo papale diretto in Tanzania era stato costretto a uno scalo tecnico d'emergenza a Malta che si era reso necessario per un gusto tecnico ai motori. un problema tecnico il 7 maggio 1984. Durante il viaggio apostolico in Asia e Oceania, l'aereo papale — un Fokker F-28 della Papua New Guinea Department of Civil Aviation — subì un guasto al generatore di corrente ausiliario.Il guasto causò una perdita di pressione all'interno della cabina mentre il velivolo sorvolava una zona montuosa, costringendo i piloti a un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Mount Hagen. L'atterraggio avvenne in totale sicurezza, senza nessuna conseguenza per Papa Wojtyla o per le altre persone a bordo.Oltre a questo storico guasto tecnico, si ricorda un altro celebre dirottamento non tecnico avvenuto durante un viaggio in Africa il 14 settembre 1988. In quell'occasione, fu il maltempo a impedire all'aereo papale di atterrare in Lesotho. Il velivolo fu costretto a fare un atterraggio non previsto in Sudafrica (paese escluso dal programma ufficiale) e il Papa dovette proseguire il suo viaggio in auto.