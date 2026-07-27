In arrivo l'intervento sui carburanti, oggi il Consiglio dei ministri

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - lunedì 27 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro/l per la benzina e 2,185 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 euro/l per la benzina e 2,255 euro/l per il gasolio. Il Consiglio dei ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito Iva di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile.

Il governo deve reperire al più presto le risorse necessarie per tagliare in modo consistente le accise sui carburanti e deve farlo in fretta, perché la salita senza sosta dei prezzi alla pompa rischia di avere effetti devastanti sull'economia italiana. È la posizione di Assoutenti, che chiede oggi all'esecutivo di intervenire su petrolieri, società energetiche e compagnie di assicurazioni. ''L'abnorme crescita dei listini ai distributori non ha effetti solo sul pieno, ma rischia di creare un effetto domino sull'economia italiana portando a rincari a cascata in tutti i settori con conseguente perdita del potere d'acquisto delle famiglie e contrazione dei consumi che già non godono di buona salute - spiega il presidente Gabriele Melluso - Per questo riteniamo indispensabile tagliare subito le accise, con lo sconto che deve essere esteso almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani''. ''Capiamo le difficoltà nel reperire le risorse necessarie, ma il governo può trovare i fondi utili allo scopo intervenendo sia sugli extra- profitti di petrolieri e società energetiche, soggetti che stanno arricchendo le proprie casse grazie all'attuale situazione di crisi, sia sugli utili record di banche e assicurazioni, in modo da redistribuire in modo più equo la ricchezza. Crediamo inoltre sia giunta l'ora di una revisione della tassazione eccessiva che pesa sui carburanti in Italia, attraverso una riduzione strutturale delle accise, provvedimento che il governo deve al più presto inserire nella propria agenda'', conclude Melluso.

È continuato anche sabato l'aumento dei prezzi medi praticati alla pompa di benzina e diesel, per poi rallentare la corsa domenica fino ad assestarsi oggi. Per trovare un valore più alto della benzina self bisogna tornare a inizio ottobre 2023 e per il diesel self a metà marzo 2022.

Nello specifico, in base ai dati del Mimit aggiornati al 27 luglio, il prezzo medio nazionale della benzina self è 1,982 euro/litro (rispetto a 1,968 euro/litro del 24 luglio) e quello del diesel self è 2,185 euro/litro (contro 2,161 del 24 luglio). Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì sono tornate a chiudere in calo, soprattutto sul diesel. In avvio di settimana il Brent è sceso sotto i 91 $/b e il Wti sotto gli 84 $/b con la sospensione nel fine settimana delle ostilità tra Usa e Iran.

Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 26 luglio, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 1,982 e 1,994 euro/litro (no logo 1,980). Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 2,162 e 2,216 euro/litro (no logo 2,193). Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi medi tra 2,068 e 2,182 euro/litro (no logo 2,034). Sul diesel servito i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,274 e 2,378 euro/litro (no logo 2,248). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,759 e 0,786 euro/litro (no logo 0,749). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,573 a 1,693 euro/kg (no logo 1,607).