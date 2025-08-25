COMMENTA E CONDIVIDI













Il Premio Nobel per la Pace 2024 è stato assegnato all’associazione Nihon Hidankyo, fondata dagli Hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Nell’80° anniversario dallo scoppio della bomba atomica, mentre le minacce nucleari si manifestano nuovamente in relazione a guerre e conflitti, gli Hibakusha continuano a testimoniarci lo sforzo per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e ci mostrano un’autentica esperienza di pace.