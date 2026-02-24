Zelensky mostra per la prima volta il suo bunker. «Qui mi dissero: Volodymyr, c'è una minaccia»

Il presidente ucraino, in occasione del quarto anniversario della guerra scatenata da Mosca contro Kiev, ha diffuso un video in cui si vede "l'ufficio presidenziale": sono stretti corridoi senza finestre. «Volevano lasciassi l'Ucraina e io risposi: ho bisogno di munizioni»

In occasione del quarto anniversario della guerra tra Mosca e Kiev, il presidente Volodymyr Zelensky ha diffuso un video in cui mostra per la prima volta il bunker segreto, nei sotterranei degli uffici presidenziali di via Bankova, a Kiev, in cui ha trascorso le ore più drammatiche dell’inizio del conflitto. «In questo piccolo ufficio – ha sottolineato – ho avuto le mie prime conversazioni con i leader mondiali, qui ho parlato con l’allora presidente Joe Biden». Nel filmato si vede chiaramente un dedalo di stretti corridoi senza finestre, con delle frecce azzurre e gialle a orientare il percorso, e un cartello che recita “Ufficio del Presidente ucraino”. Su un muro è visibile un’icona ortodossa con sotto la raffigurazione del simbolo nazionale ucraino, il Tryzub.

«È stato proprio qui che mi sono sentito dire: Volodymyr, c'è una minaccia. Devi lasciare l'Ucraina urgentemente. Siamo pronti ad aiutarti. E qui ho risposto che ho bisogno di munizioni, non di un passaggio» per uscire dal Paese, ha detto Zelensky. La via Bankova si trova nel cuore del quartiere governativo di Kiev ed è dove hanno sede gli uffici presidenziali fin dall'indipendenza dell'Ucraina, nel 1991.