Usa, sparatoria alla South Carolina University: due morti

Due persone sono state uccise e un’altra è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta giovedì sera, intorno alle 21.15 (ore 3.15 in Italia), nella residenza Hugine Suites della South Carolina State University, uno storico ateneo afroamericano di Orangeburg.

Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulla dinamica dell'accaduto né sull'identità delle vittime. Non è chiaro neppure se il killer è in fuga. Il campus risulta al momento in lockdown e le lezioni in programma per oggi sono state cancellate.

Fondata nel 1896, la South Carolina State University conta oltre 3mila studenti. È l’unica università pubblica storicamente afroamericana dello Stato.

La sparatoria di ieri è la seconda in quattro mesi che si registra nello stesso campus. Il 4 ottobre 2025, nel pieno delle celebrazioni dell’ "Homecoming", due sparatorie non collegate tra loro causarono la morte della diciannovenne Jaliyah Butler. Un uomo non identificato rimase ferito.