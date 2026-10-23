Uomini armati sparano contro un corteo funebre, sette vittime in Giordania

Almeno sette persone sono rimaste uccise e dieci ferite nella sparatoria avvenuta all'interno di una chiesa nella provincia di Karak, a sud della capitale della Giordania Amman. Lo riferisce la tv di Stato Almamlaka, precisando che la sparatoria è avvenuta nella chiesa greco-ortodossa di Hamoud durante un funerale. Fra i dieci feriti alcune persone versano in gravi condizioni. Secondo le autorità, due uomini armati non identificati sono scesi da un veicolo e hanno sparato contro i presenti per cinque minuti consecutivi.

La Direzione della sicurezza pubblica giordana ha confermato in un comunicato che è in corso la ricerca degli autori dell'attacco. Il ministro delle Comunicazioni governative e portavoce dell'esecutivo, Mohamed Momani, ha scritto su X che «le forze di sicurezza sul terreno continuano a indagare su un episodio legato a una sparatoria nella provincia di Al Karak», assicurando che le autorità hanno adottato «le misure necessarie». Episodi di questo genere sono insoliti in Giordania, Paese di circa 11,5 milioni di abitanti, in larga maggioranza musulmani, con una comunità cristiana pari a circa il 3% della popolazione. Le autorità presentano il regno come un esempio di convivenza tra comunità religiose. Negli ultimi anni si sono tuttavia verificati alcuni episodi con armi da fuoco, mentre le forze di sicurezza conducono frequentemente operazioni contro il contrabbando di droga e armi dai Paesi vicini.