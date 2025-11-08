Trump proclama la "settimana dell'anticomunismo"

"IO, DONALD J. TRUMP, Presidente degli Stati Uniti d'America, in virtu' dell'autorita' conferitami dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti, proclamo la settimana dal 2 all'8 novembre 2025 'Settimana dell'anticomunismo'". La proclamazione ufficiale del Presidente Trump e' pubblicata sul sito della casa Bianca.

"Questa settimana - scrive Trump - la nostra Nazione celebra la Settimana dell'Anti-Comunismo, una solenne commemorazione della devastazione causata da una delle ideologie più distruttive della storia. In tutti i continenti e in tutte le generazioni, il comunismo ha devastato nazioni e anime. Oltre 100 milioni di vite sono state spezzate da regimi che hanno cercato di cancellare la fede, sopprimere la libertà e distruggere la prosperità guadagnata con il duro lavoro, violando i diritti e la dignità dati da Dio a coloro che opprimevano. Mentre onoriamo la loro memoria, rinnoviamo la nostra promessa nazionale di opporci fermamente al comunismo, di sostenere la causa della libertà e del valore umano e di affermare ancora una volta che nessun sistema di governo potrà mai sostituire la volontà e la coscienza di un popolo libero". "Per oltre un secolo - prosegue Trump - il comunismo non ha portato altro che rovina. Ovunque si diffonda, mette a tacere il dissenso, punisce le convinzioni e pretende che le generazioni si inginocchino davanti al potere dello Stato invece di battersi per la libertà. La sua storia è scritta nel sangue e nel dolore, un triste promemoria che il comunismo non è altro che un sinonimo di servitù. Nei 34 anni trascorsi dalla fine della Guerra Fredda, il mondo ha assistito sia al trionfo della democrazia sia alla persistenza della tirannia in nuove forme. Nuove voci ora ripetono vecchie menzogne, mascherandole con il linguaggio della 'giustizia sociale' e del 'socialismo democratico', ma il loro messaggio rimane lo stesso: rinunciate alla vostra libertà, riponete la vostra fiducia nel potere del governo e barattate la promessa di prosperità con il vuoto conforto del controllo. L'America rifiuta questa dottrina malvagia. Restiamo una nazione fondata sull'eterna verità che libertà e opportunità sono diritti di nascita di ogni persona e che nessuna ideologia, straniera o nazionale, può estinguerli. Mentre celebriamo la Settimana dell'Anti-Comunismo, restiamo uniti in difesa dei valori che ci definiscono come popolo libero. Onoriamo le vittime dell'oppressione mantenendo viva la loro causa e assicurandoci che il comunismo e ogni sistema che neghi i diritti alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità trovino il loro posto, una volta per tutte, nel cumulo di ceneri della storia. ORA, PERTANTO, IO, DONALD J. TRUMP, Presidente degli Stati Uniti d'America, in virtu' dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti, proclamo la settimana dal 2 all'8 novembre 2025 Settimana dell'anticomunismo. IN FEDE DI CIO', ho apposto la mia firma in questo settimo giorno di novembre, nell'anno del Signore duemilaventicinque, e dell'Indipendenza degli Stati Uniti d'America duecentocinquantesimo".