Starmer a Pechino: perché l'Europa (e non solo) fa la fila per andare alla corte di Xi Jinping

Se non è una fila, le assomiglia molto. Nelle agende dei leader europei (ma non solo) sembra essere esplosa una sola urgenza: andare a Pechino. Alla corte di Xi Jinping. Dopo Francia, Corea del Sud, Irlanda, Canada e Finlandia – mentre il prossimo mese toccherà al cancelliere tedesco Friedrich Merz – è la volta di Keir Starmer di timbrare il cartellino in Cina, la prima visita di un premer britannico in otto anni. Immancabile la “coda”: Starmer è stato accompagnato da una mega delegazione di cui fanno parte il ministro del Commercio, Peter Kyle e la numero due del Tesoro, Lucy Rigby, oltre a una sessantina fra uomini d'affari di spicco ed esponenti della cultura. Immancabili anche le dichiarazioni di rito con cui Starmer e la controparte cinese hanno sottolineato l’importanza strategica della missione. "La Cina è un attore fondamentale sulla scena mondiale ed è fondamentale costruire un rapporto più sofisticato", ha sintetizzato il premier britannico. Sono stati raggiunti "progressi veramente positivi", ha aggiunto. Da parte sua, il padrone di casa Xi ha fatto sapere di ritenere un "imperativo" stabilire "più dialogo" tra Cina e Gran Bretagna.

Il gelo che sembrava aver avvolto le relazioni tra Cina e Europa è dunque già un ricordo lontano? Gli allarmi lanciati periodicamente – uno a caso: un rapporto dei servizi segreti britannici del 2023 bollava la Cina come una "sfida epocale" per la sicurezza della Gran Bretagna – si sono spenti? D’altronde come si fa a ignorare un gigante – come la Cina – che oggi sforna circa un terzo di tutti i beni mondiali, lavora oltre il 90% delle terre rare e produce circa il 60-80% di tutti i pannelli solari, turbine eoliche e veicoli elettrici del mondo? il surplus commerciale della seconda economia mondiale ha peraltro raggiunto il record di 1,2 trilioni di dollari nel 2025, con gli afflussi mensili di valuta estera che hanno toccato i 100 miliardi di dollari.