Un momento degli scontri in Nepal - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













È di almeno 20 morti e 250 feriti il bilancio degli scontri tra gli agenti di polizia e manifestanti della Generazione Z scesi in piazza a Kathmandu per contestare il divieto deciso dal governo nepalese dei social media come Facebook, X e YouTube. Come riportato dalla Reuters, il governo nepalese ha giustificato la misura repressiva affermando «che utenti con documenti d'identità falsi stanno diffondendo odio e dicerie, commettendo reati informatici e disturbando l'armonia sociale».

Immediata le proteste, soprattutto dei giovani che hanno chiesto il ripristino delle piattaforme. Il ministro degli Interni nepalese Ramesh Lekhak ha presentato al primo ministro KP Sharma Oli le sue dimissioni, assumendosi la «responsabilità morale» per le vittime. Le Nazioni Unite hanno chiesto un'inchiesta rapida e trasparente sulla repressione. «Siamo scioccati per le uccisioni e i ferimenti dei manifestanti in Nepal e sollecitiamo un’indagine tempestiva e trasparente», ha dichiarato Ravina Shamdasani, portavoce dell’ufficio Onu per i diritti umani.

