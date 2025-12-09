Il volto di Tyler Robinson, arrestato per l'omicidio di Charlie Kirk - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Il presunto assassino di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA e volto noto del conservatorismo americano, è stato arrestato. Si tratta di Tyler Robinson, 22 anni, originario di St. George, nello Utah. Mercoledì ha sparato contro Kirk durante un evento alla Utah Valley University, prima di darsi alla fuga.

Il giovane è finito in custodia dopo che il padre, riconoscendolo nelle immagini diffuse dalle autorità, lo ha convinto a costituirsi. Per riuscirci, ha chiesto aiuto a un pastore che lavora con i giovani, il quale ha fatto da tramite con la polizia. Robinson è stato fermato indossando gli stessi abiti con cui era stato avvistato poco prima della sparatoria: una maglietta color castagna, pantaloncini chiari, un cappello nero con logo bianco e scarpe chiare.

Secondo quanto riferito dal governatore dello Utah, Spencer Cox, poco prima dell’attacco Robinson si era cambiato d’abito sul tetto dell’edificio da cui ha sparato, passando da un vestito formale a indumenti più casual. Dopo l’agguato, avrebbe tentato di depistare gli inquirenti tornando a indossare i primi abiti.

L’arresto ha avuto immediata risonanza politica. Donald Trump ha commentato pubblicamente la cattura, definendo l’omicidio “atroce” e chiedendo che Robinson sia condannato alla pena di morte.

I proiettili incisi e la pista politica

Gli investigatori hanno trovato nel caricatore del fucile Mauser calibro .30 usato per l’omicidio tre proiettili non sparati con incisioni inquietanti. Su uno era scritto “Bella Ciao”, riferimento diretto all’inno della resistenza italiana. Un altro recava la frase “Ehi fascista! Prendi!” insieme al simbolo delle tre frecce rivolte verso il basso, usato dal movimento antifascista. Il terzo, invece, riportava una frase tipica del linguaggio ironico e derisorio delle community online: “Se leggi questo, sei gay lmao”.

Anche un bossolo già esploso presentava scritte dello stesso tenore. Per gli inquirenti questi elementi sono cruciali per comprendere il movente di Robinson, che secondo più fonti era immerso nella cultura Antifa, il movimento eterogeneo di estrema sinistra che da anni anima proteste e scontri negli Stati Uniti contro le politiche di Donald Trump e i gruppi della destra radicale.

La radicalizzazione e le parole della famiglia

Un familiare ha raccontato che negli ultimi anni Robinson si era fatto sempre più politicizzato, e che di recente aveva espresso forte avversione nei confronti di Kirk, definendolo “pieno di odio” e accusandolo di “diffondere odio”. Il governatore Cox ha chiarito che il 22enne ha agito da solo e non era iscritto all’università. Poi ha aggiunto un monito: “I social media oggi sono un cancro. Vi incoraggio a disconnettervi, a stare con la vostra famiglia e a toccare l’erba”.



