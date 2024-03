Si sono chiusi a Pechino i lavori del Congresso nazionale del popolo - ANSA

La ritualità, maestosa e certosina allo stesso tempo, è stata rispettata. Cala il sipario sul Congresso nazionale del popolo, il più importante appuntamento annuale pubblico della (misteriosa) macchina politica cinese. E cala, accompagnato da una sfilza di provvedimenti votati all’unanimità. Una ratifica, l’ennesima, della presa sempre più stretta del presidente Xi Jinping sull’intero assetto istituzionale cinese. Persino la cancellazione della consueta conferenza stampa del premier – appuntamento che si rinnovava da 30 anni e che costituiva l’unica occasione in cui i giornalisti potevano interrogare direttamente un massimo leader cinese - viene vista, dagli analisti, come un doppio segnale: sminuisce di fatto il profilo del premier Li Qiang e ritualizza la volontà di non lasciare spazio a nessuno che possa mettere in ombra Xi.

Come scrive l’Associated Press “le conferenze stampa annuali si tenevano quasi tutti gli anni a partire dal 1988, e la decisione di eliminare l’evento sottolinea lo status relativamente debole di Li Qiang. I precedenti premier hanno svolto un ruolo molto più importante nella elaborazione delle linee guida di politica economica come la modernizzazione delle imprese statali, la gestione delle crisi e le riforme abitative che hanno trasformato la Cina in una nazione di proprietari di case”.

“Il Partito Comunista ha sempre dettato legge, ma i leader del partito che gestivano il Consiglio di Stato avevano mano molto più libera nella definizione della politica economica”, ha commentato Neil Thomas, dell’Asia Society Policy Institute. “Xi ha avuto un successo sorprendente nel consolidare la sua presa personale sul partito, cosa che gli ha permesso di diventare il decisore chiave in tutti i settori politici”.

“L'abbassamento dei riflettori sul premier, insieme a un congresso più breve quest'anno, sono tutti segnali di un cambiamento strutturale in atto all'interno del Partito comunista cinese, dove il presidente Xi Jinping sta accumulando sempre più potere a scapito di altri individui e istituzioni”, ha spiegato a sua volta Alfred Wu, docente della National University of Singapore.

Non a caso uno dei passaggi più significativi delle cosiddette “Due sessioni”, è stata la revisione della Legge sul Consiglio di Stato, il primo "ritocco" da quando è stata adottata nel 1982. Al Consiglio di Stato toccherà, come recita il provvedimento, “sostenere la leadership del Partito comunista cinese”. La legge - approvata con 2.883 voti favorevoli, otto voti contrari e nove astensioni - di fatto garantisce al Partito un maggiore controllo sul gabinetto cinese.

Scontato anche il sì alle linee guida economiche per il 2024. Martedì è stato presentato al Congresso dal premier Li Qiang il “rapporto di lavoro del governo”, in cui sono illustrati gli obiettivi economici per l'anno in corso. Li ha annunciato una crescita del Pil di "circa il 5%", che "non sarà facile" da raggiungere dati i venti contrari che soffiano sull'economia alle prese con la crisi immobiliare, i consumi stagnanti, la deflazione e la disoccupazione giovanile. Le attese degli analisti erano di maggiori stimoli, ma Pechino ha indicato che è improbabile il ricorso a grandi iniezioni di capitali, fissando un target di deficit/Pil al 3%, meno del 3,8% finale del 2023, combinata all'ambiziosa stima di un'inflazione a "circa il 3%".

Diversi ministri hanno chiesto durante il fine settimana di fare di più per rilanciare l'occupazione e stabilizzare il mercato immobiliare. "La pressione complessiva sull'occupazione non è diminuita e ci sono ancora contraddizioni strutturali da risolvere", ha detto Wang Xiaoping, ministro delle Risorse umane e della previdenza sociale, in una conferenza stampa, "una parte dei lavoratori si trova ad affrontare sfide e problemi e sono necessari ulteriori sforzi per stabilizzare l'occupazione". Il ministro dell'edilizia abitativa, Ni Hong, ha ammesso che la stabilizzazione del mercato immobiliare resta un compito "ancora molto difficile".