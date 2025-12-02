Orrore in Afghanistan: esecuzione pubblica in uno stadio

Nuova esecuzione pubblica nell'Afghanistan dei talebani. Secondo quanto ha reso noto la Corte Suprema, è stata eseguita la condanna a morte di un uomo condannato per omicidio di fronte alla folla radunata in uno stadio sportivo di Khost, nel est del Paese. Si tratta, secondo un conto tenuto dall'Afp, della 12ma esecuzione pubblica da quando i talebani hanno ripreso il controllo dell'Afghanistan nel 2021. Nel comunicato si specifica che l'esecuzione è avvenuta "alla presenza di diversi funzionari e un grande numero" di abitanti della città. Ieri le autorità hanno invitato il pubblico a "partecipare all'evento", vietando, come fatto in passato, telefoni cellulari e telecamere per impedire la diffusione di immagini. Le autorità di Khost hanno reso noto che l'uomo è stato condannato a morte per l'uccisione, avvenuta lo scorso gennaio, di 10 persone, tra le quali tre donne, tutte appartenenti a una stessa famiglia. Altre due persone sono state condannate a morte per questo crimine, ma le esecuzioni sono state rinviate. Il relatore speciale dell'Onu per i diritti umani in Afghanistan, Richard Bennet, ha dichiarato che le esecuzioni sono "disumane, crudeli e una forma insolita di punizione, contraria al diritto internazionale" affermando che "devono cessare".