Ora la Cina "arruola" i cervelli sudcoreani

È una “guerra” combattuta non a suon di missili o di eserciti ma di talenti. Di “cervelli”. Una competizione senza esclusione di colpi per attirarli, assoldarli, impiegarli. Protagonisti la Cina e la Corea del Sud: la prima all’offensiva nel reclutamento dei talenti, l’altra in difesa, assillata dalla fuga di cervelli, inquietata da possibili falle nella “sicurezza nazionale”. Il settore che sta monopolizzando la competizione tra i due Paesi asiatici è quello dei semiconduttori, “il campo” che più di altro deciderà i rapporti di forza del futuro. Tecnologici, economici, politici e militari.

È possibile quantificare questo esodo? Lo scorso anno Huawei ha reclutato più di 300 giovani esperti sudcoreani attivi nella ricerca e sviluppo e nella tecnologia dei chip. Un'indagine della National Assembly sudcoreana ha rivelato che almeno 27 ingegneri senior provenienti da colossi come Samsung Electronics e SK Hynix si sono trasferiti presso il produttore cinese di memorie CXMT (rimanendovi però in media solo 2,9 anni). Secondo quanto riporta la stampa sudcoreana, l'82,9% degli specialisti sudcoreani ha ricevuto offerte di lavoro dalla Cina, spinte da compensi pari a circa 3-4 volte lo stipendio corrente e da un forte aumento delle posizioni aperte.

Pechino sta mettendo in campo strategie mirate. A partire “ da pacchetti retributivi che potrebbero facilmente allettare gli accademici ", come ha spiegato Lee Byoung-hun, professore di ingegneria dei semiconduttori al Postech, che ha lavorato alla ricerca e sviluppo di chip presso Samsung Electronics e IBM. "Offrono uno stipendio annuo di 300 milioni di won (221.200 dollari), un bonus di rendimento pari allo stipendio, circa 1 miliardo di won all'anno in finanziamenti per la ricerca e persino una casa e un'auto."

A questo movimento, se n’è aggiunto un altro, “sotterraneo”. Secondo i dati dell'Agenzia nazionale di polizia coreana, lo scorso anno la polizia ha intercettato 179 fughe di dati tecnologici, 33 delle quali provenienti dall'estero. In 18 di questi casi, pari al 54,5%, la destinazione era la Cina. Cento casi di fuga di tecnologia industriale all'estero negli ultimi cinque anni, di cui quasi il 40% riguarda i semiconduttori.

Asia times, “ Seul prova a correre ai ripari. Il colosso della tecnologia Samsung scommette sui bonus per frenare la fuoriuscita. Come scrive, “ gli strumenti legali a disposizione di Seul sono limitat i”. "Non esiste una base giuridica per reprimere o limitare le assunzioni lecite dall'estero", ha dichiarato il ministero dell'Industria coreano.

La guerra dei talenti si innesta su due movimenti “epocali” destinati a ridisegnare gli equilibri mondiali. Il primo sta rivoluzionando le tradizionali gerarchie nel mondo della conoscenza. I numeri certificano lo spostamento del baricentro della leadership nella ricerca mondiale dall’Occidente alla Cina. Nella top ten delle università al mondo per produzione di ricerca lo scorso anno ben nove erano cinesi. Unica eccezione: l'Università di Harvard, classificatasi al sesto posto. Ciascuna delle istituzioni accademiche cinesi ha prodotto oltre 20.000 pubblicazioni in un solo anno.