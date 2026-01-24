Massiccio attacco russo nella notte su Kiev e Kharkiv

Nelle stesse ore in cui si svolge il trilaterale negli Emirati, il primo che vede insieme Usa, Russia e Ucraina, gli attacchi russi hanno ucciso una persona e ne hanno ferite altre 23 a Kiev e nella città nord-orientale di Kharkiv: è il bilancio della notte appena trascorsa. Il Paese era in stato di allerta aerea, con le autorità militari di Kiev che avvertivano della presenza di droni e missili balistici. "Kiev è sotto un massiccio attacco nemico. Non abbandonate i rifugi", ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram, aggiungendo che diversi edifici non residenziali erano stati colpiti. "Attualmente, si sa che una persona è morta e quattro sono rimaste ferite", ha scritto in un post separato, aggiungendo che tre dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Sono scoppiati incendi in diversi edifici colpiti dai detriti dei droni, mentre i servizi di riscaldamento e acqua in alcune parti della capitale sono stati interrotti, ha aggiunto. Altre quattro persone sono rimaste ferite nella più ampia regione di Kiev, ha dichiarato il capo dell'autorità militare regionale. Più a est, a Kharkiv, il sindaco Igor Terekhov ha riferito che un attacco con droni Shahed di fabbricazione iraniana ha danneggiato diversi edifici residenziali vicino al confine con la Russia. La polizia ha pubblicato su Telegram che gli attacchi con i droni hanno ferito 15 persone nella regione di Kharkiv e danneggiato anche due strutture mediche.