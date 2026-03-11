L'occhio dei satelliti: così la Cina “spia” la guerra mediorientale

Un gigantesco (e invisibile) occhio sta catturando tutto quello che succede nel teatro di guerra mediorientale. Mappa e monitora – in tempo reale – schieramenti di aerei, traiettorie missilistiche, movimenti di portaerei. La sua continua e occhialuta sorveglianza corrisponde a imperativo strategico. Nella guerra contemporanea, il dominio dell'informazione allestisce il campo di battaglia prima del lancio del primo missile.

Defence Security Asia, la rete satellitare Jilin-1 della Cina sta monitorando le operazioni militari statunitensi durante l'escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran: dati che, secondo gli analisti, potrebbero fornire all'esercito cinese una visione senza precedenti della dottrina bellica americana. In particolare, la rete satellitare Jilin-1, gestita da Chang Guang Satellite Technology Co., "ha creato una copertura di osservazione senza precedenti dell'attività militare statunitense in Medio Oriente, consentendo di ricostruire le tempistiche operative che rivelano il funzionamento della potenza aerea, della difesa missilistica e delle reti logistiche americane durante una guerra regionale ad alta intensità", un "capitale" informativo che la Cina può spendere per la sua strategia a lungo termine in altre regioni, come Taiwan e il Mar Cinese meridionale. Come scrive il sito di analisi militare

Il risultato di questa attività di monitoraggio e mappatura è la creazione di una sorta di archivio dati potrebbe “influenzare la dottrina dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) per decenni”. Insomma, gli Usa in Iran non stanno solo mettendo in campo una operazione militare irta di rischi strategici e avvolta in una nebulosa fatta di obiettivi contraddittori ma anche cedendo “i segreti” della propria mastodontica macchina bellica e del suo modo di operare.