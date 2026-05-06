La Coca Cola ai Mondiali di calcio in Messico? È un problema di salute pubblica

Negli anni, i governi messicani hanno provato a imporre regole per limitare il consumo di bevande gassate zuccherate, facendo però i conti con il peso economico ed il potere delle multinazionali. Tra le misure adottate dalle Istituzioni messicane, ci sono ad esempioe il. Per questo la pervasività delle pubblicità di Coca Cola in occasione dei campionati di calcio ha sollevato diverse critiche. La campagna creata appositamente per i Mondiali, "- secondo i media locali il maggiore investimento pubblicitario nel Paese della multinazionale - è stata condannata da comitati di consumatori locali. E solleva alcune domande: quale deve essere il rapporto tra le politiche pubbliche che vogliono salvaguardare la salute dei cittadini e la pubblicità di prodotti che incidono invece negativamente sulla salute? E quanto, lo spazio pubblico, dove le pubblicità vengono affisse, deve essere responsabile dello stile di vita sano dei suoi cittadini?