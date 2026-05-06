In Messico, il marketing della Coca Cola solleva questioni di salute pubblica

Coca Cola è sponsor dei mondiali di calcio 2026, disputati anche in Messico, il primo consumatore al mondo della bibita. Le sue pubblicità sono diventate pervasive. Eppure nel Paese il consumo di bibite gassate zuccherate aumenta pesantemente la possibilità di sviluppare malattie come il diabete. Lo spazio pubblico ha una responsabilità nei confronti dei cittadini?

Nel 2010, ad esempio, si stimava che il consumo di queste bibite fosse uno dei fattori concorrenti al 12% dei decessi per diabete, malattie cardiovascolari e tumori correlati all’obesità, un dato che . Diversi studi hanno mostrato che il consumo regolare incide sul rischio, per gli adulti, di contrarre diabete di tipo 2. Eppure, nei supermercati spesso le bibite – Coca Cola in primis – sono esposte in grandi quantità e in alcuni casi anche a prezzi competitivi con quelli dell’acqua. Il cartellone pubblicitario rosso copre l’intera parete di un edificio. Chi ci cammina accanto non alza nemmeno gli occhi: la sua presenza, lì, è abituale. Al centro campeggia una scritta a caratteri cubitali. “Coca Cola”. A città del Messico, la pubblicità della bibita è pervasiva. Per strada, su camion totalmente dipinti di rosso, nelle vetrine dei negozi. E quest’anno, anche nei campi da calcio. Coca Cola è infatti lo sponsor ufficiale di Campionati mondiali di calcio Fifa 2026, che per 13 partite si sono giocati anche su suolo messicano. Normale marketing, viene da dire, se non fosse che il consumo di bevande gassate zuccherate, in Messico, è considerato un problema rilevante di salute pubblica. alcuni considerano sottostimato . Diversi studi hanno mostrato che il consumo regolare incide sul rischio, per gli adulti, di contrarre diabete di tipo 2. Eppure, nei supermercati spesso le bibite – Coca Cola in primis – sono esposte in grandi quantità e in alcuni casi anche a prezzi competitivi con quelli dell’acqua.

, l’aumento di le tasse sulle bevande e il divieto di usare personaggi o contenuti attrattivi per i minori nelle loro pubblicità, nel tentativo di ridurre il consumo almeno tra i più piccoli. Per questo la pervasività delle pubblicità di Coca Cola in occasione dei campionati di calcio ha sollevato diverse critiche. La campagna creata appositamente per i Mondiali, "Sintamos Juntos" - secondo i media locali il maggiore investimento pubblicitario nel Paese della multinazionale - è stata condannata da comitati di consumatori locali. E solleva una domanda: quanto, lo spazio pubblico, dove le pubblicità vengono affisse, deve essere responsabile di uno stile di vita sano dei suoi cittadini? Negli anni, i governi messicani hanno provato a imporre regole per limitare il consumo di bevande gassate zuccherate, facendo però i conti con il peso economico ed il potere delle multinazionali. Tra le misure adottate dalle Istituzioni messicane. Per questo la pervasività delle pubblicità di Coca Cola in occasione dei campionati di calcio ha sollevato diverse critiche. La campagna creata appositamente per i Mondiali, "- secondo i media locali il maggiore investimento pubblicitario nel Paese della multinazionale - è stata condannata da comitati di consumatori locali. E solleva una domanda: quanto, lo spazio pubblico, dove le pubblicità vengono affisse, deve essere responsabile di uno stile di vita sano dei suoi cittadini?

fast food, derivante da allevamenti intensivi) e di servizi che comportino l’uso di combustibili fossili, negli spazi pubblici. Le motivazioni guardano proprio alla salute pubblica, in senso ampio: i prodotti citati contribuiscono a peggiorare la crisi climatica per il loro impatto negativo sull’ambiente, e quindi anche sulla salute dell'uomo. I principali sostenitori della misura hanno portato una motivazione: le pubblicità legittimano e normalizzano alcuni comportamenti e rendono desiderabili determinati stili di vita. Nel caso dei Paesi Bassi, spiega una consigliera comunale che ha promosso il divieto con il suo partito GreenLeft, ci si è posti una domanda: «Se si spendono ingenti somme di denaro pubblico e si attuano numerose politiche per contrastare il cambiamento climatico ad Amsterdam, perché mai si dovrebbero affittare i muri pubblici a chi fa esattamente il contrario?». Il quesito porta a guardare le decisioni prese in queste settimane da un altro Paese, in un altro continente. Amsterdam, la capitale dei Paesi Bassi, è diventata la prima città al mondo a vietare le pubblicità di carne (soprattutto diderivante da allevamenti intensivi) e di servizi che comportino l’uso di combustibili fossili, negli spazi pubblici. Le motivazioni guardano proprio alla salute pubblica, in senso ampio: i prodotti citati contribuiscono a peggiorare la crisi climatica per il loro impatto negativo sull’ambiente, e quindi anche sulla salute dell'uomo. I principali sostenitori della misura hanno portato una motivazione: le pubblicità legittimano e normalizzano alcuni comportamenti e rendono desiderabili determinati stili di vita. Nel caso dei Paesi Bassi, spiega una consigliera comunale che ha promosso il divieto con il suo partito, ci si è posti una domanda:

I due casi, messicano e olandese, sono certamente diversi. Entrambi evidenziano però il rapporto complesso tra le politiche pubbliche che vogliono salvaguardare il benessere dei cittadini e marketing di prodotti che sembrano andare nella direzione opposta, e i cui ricavi spesso vanno comunque nelle casse dello Stato. Una questione che rimane aperta.