In Iran ucciso anche il capo degli 007. Colpito il più grande giacimento di gas del mondo

Israele ha sferrato contro l’Iran un altro duplice “colpo grosso”. Dopo il raid che ha ucciso Ali Larijani e Gholamreza Soleimani, due “big” del regime, oggi a Teheran sotto i razzi dell’aviazione militare di Tel Aviv ha perso la vita anche il ministro dell’Intelligence, Ismail Khatib, figura chiave della repressione interna. Mille chilometri più a sud, nel mare del Golfo Persico, un altro attacco colpiva Pars sud, l’impianto (in parte off shore) di gas naturale che l’Iran condivide con il Qatar: il più grande del mondo. La guerra entra oggi nel diciannovesimo giorno e la tensione, invece che allentarsi, continua a salire. L’attacco al sito di Pars sud, snodo nevralgico delle infrastrutture energetiche su cui si regge l’economia iraniana, sarebbe stato realizzato, così ha riferito Axios, di concerto tra Tel Aviv e Washington. Il presidente Trump si era inizialmente opposto a operazioni contro le infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. Ma deve aver cambiato idea. Squadre di emergenza sono intervenute sul posto per cercare di spegnere l'incendio che è divampato nel raid durante cui è stata colpita anche la raffineria di Asaluyeh e, così ha confermato l’agenzia atomica dell’Onu, la centrale nucleare di Bushehr che però non avrebbe subito danni. La mossa ha fatto infuriare il Qatar, che condivide il sito con l’Iran nella parte chiamata Dome nord, che si è affrettato a bollarla come «pericolosa e irresponsabile». Dura la reprimenda arrivata anche dagli Emirati Arabi Uniti preoccupati dal fatto che un’escalation di attacchi sugli impianti di importanza strategica, come quelli di Pars Sud, possa rappresentare «una minaccia diretta alla sicurezza energetica globale e alla stabilità della regione».

Teheran ha promesso una dura controffensiva «alla prima occasione». «Obiettivi legittimi diventano – ha sottolineato il governo – le infrastrutture di carburante, petrolio e gas dei Paesi d’origine (dell’attacco, ndr)». Le Guardie della Rivoluzione hanno emesso ordini di evacuazione, in particolare, per la raffineria di Samref e il complesso al-Jubail di Riad, per il giacimento di gas di Al-Hosn di Abu Dhabi e per i siti di Mesaieed e Ras Laffan di Doha. «Avvertiamo cittadini e lavoratori di tenersi lontani da queste strutture, le ridurremo in cenere». È dell’Arabia Saudita l’iniziativa di una riunione «consultiva» con i ministri degli Esteri dei Paesi del Golfo convocata per questa sera. La crisi ha portato il prezzo del petrolio quasi a 110 dollari al barile. Trump è tornato a punzecchiare gli alleati che hanno respinto il suo appello a una coalizione per sbloccare lo Stretto di Hormuz. «Mi chiedo cosa succederebbe se lasciassimo la responsabilità del passaggio ai Paesi che lo usano, non noi», ha provocato su Truth. Diplomatica è stata la risposta del segretario della Nato, Mark Rutte: «Siamo tutti d’accordo che lo stretto debba essere riaperto, stiamo discutendo su come farlo al meglio». Il tycoon è agitato dagli effetti del conflitto sull’economia americana. «È più debole di quanto si pensa, non penso sia capace di sostenere il caro petrolio», ha dichiarato l’economista conservatore Erwin John Antoni. Il Paese è inoltre confuso sul perché dell’operazione “Epic Fury”. Il capo dell’intelligence, Tulsi Gabbard, oggi ha depositato al Senato una relazione scritta in cui spiegava che in seguito all’operazione Midnight Hammer di giugno scorso «il programma di arricchimento nucleare dell’Iran era stato distrutto e non c’erano stati tentativi di ripristinarlo». Parole che smentiscono la Casa Bianca («Dobbiamo eliminare l’imminente minaccia nucleare dell’Iran», aveva dichiarato il presidente) ma che Gabbard ha omesso di ripetere nella deposizione orale.

Intanto, si continua a morire. Due persone sono rimaste uccise a Ramat Gan, in Israele, in seguito al lancio di un missile iraniano. Nella Repubblica Islamica, così ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza Onu il rappresentante degli ayatollah, il numero totale delle vittime è di 1.348 civili. La nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, che continua a non mostrarsi in pubblico, ha diffuso un nuovo messaggio per la morte del capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Teheran, Ali Larijani, di cui oggi sono cominciati di funerali che si concluderanno sabato. «Giustizia sarà fatta», ha promesso.