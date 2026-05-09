Nel Regno Unito Starmer ha ripescato Gordon Brown per navigare la crisi post-voto

«Abbiamo fatto degli errori che potevamo evitare». È il mea culpa del premier britannico Keir Starmer, reduce della batosta incassata dal suo partito, il Labour, alle elezioni locali di giovedì scorso. Ostinato a non fare un passo indietro («non voglio che il Paese precipiti nel caos»), il capo del governo si è giocato la carta della nomina “eccellente” per rilanciare la sua debolissima leadership: Gordon Brown, primo ministro laburista tra il 2007 e il 2010, nel pieno della grande recessione globale, sarà il suo “inviato speciale” per la finanza internazionale. Brown, che per dieci anni è stato anche Cancelliere dello Scacchiere di Tony Blair, sarà chiamato (a titolo gratuito) a orientare le politiche di Starmer sugli investimenti e, dettaglio non secondario, sulle partnership con l’Unione Europea. Nodo su cui, domani, è atteso un discorso a Downing Street da cui molti si aspettano l’annuncio di un piano di riavvicinamento al continente.

L’esecutivo ha ufficializzato pure la nomina di Harriet Harman, ex vicepremier proprio con Brown, a consulente per le questioni riguardanti la popolazione femminile, con un focus sulla lotta alla violenza e sul miglioramento delle opportunità economiche di donne e ragazze. L’ “operazione nostalgia” serve ad allentare la pressione all’interno del partito dove cresce l’istanza di chi, alla luce della disfatta elettorale, chiede un cambio al vertice. I risultati definitivi delle elezioni hanno certificato la debacle dei laburisti a favore di Reform Uk. Il movimento dell’ultradestra, di cui è leader Nigel Farage, ha guadagnato 1.452 nuovi seggi erodendo consensi sia ai Labour che ai Tory.

La crisi dei due tradizionali partiti britannici è amplificata anche alla crescita di Verdi e LibDem. I primi hanno guadagnato 403 seggi, i secondi 154. Basterà un ritocco alla squadra dei consiglieri di governo per ridare slancio alla premiership di Starmer? Intanto, nel Paese, imperversa il totonomi sul suo possibile successore. Il favorito è il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, che però non è deputato. La sua candidatura a Westminster è stata bloccata dal comitato esecutivo nazionale del partito. Una sorta di veto riconducibile allo stesso Starmer. Piacciono anche il ministro della Salute, Wes Streeting, e l’ex vice premier Angela Rayner.