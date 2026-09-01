Egitto, India, Usa: il "settembre caldo" di Xi Jinping

Il “settembre caldo” di Xi Jinping è già iniziato. Ad agosto. In Kirghizistan, dove il presidente cinese ha incontrato il collega russo Vladimir Putin in occasione dei lavori del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco). Quindi la permanenza fino a giovedì in Egitto, la partecipazione in India ai Brics e, ciliegina sulla torta, la missione a Washington.

Xi Jinping non nasconde le sue ambizioni: presentare la Cina come “attore” affidabile, attorno al quale ruoti la riforma della governance globale e la costruzione di un mondo multipolare "equo e ordinato". “Il mondo sta attraversando una trasformazione "mai vista in un secolo", con un forte aumento delle incertezze e dei fattori imprevedibili, ma la volontà dei popoli di pace, sviluppo, cooperazione e vantaggi reciproci non è cambiata”, ha detto Xi durante l'incontro con Vladimir Putin, secondo un comunicato ufficiale di Pechino. Resta da vedere quando e come l’aspirazione alla pace cinese si tradurrà in un ruolo veramente attivo, e non solo attendista, sugli scenari di guerra.