Golf GTI Edition 50: 325 CV di pura adrenalina per festeggiare 50 anni di un mito

Ricomincia da 3. Anzi, no: riparte da tre lettere che hanno fatto (e stanno ancora facendo) la storia delle vetture sportive: GTI. Alzi la mano chi non ha mai avuto in famiglia (o chi non ha mai desiderato di avere) una Golf GTI. Sì, la versione più "cattiva" e più sportiva della best seller di casa Volkswagen. Quella che in 50 anni di vita ha venduto più di 2,5 milioni di unità a clienti che si nutrono di passione e di adrenalina. E per festeggiare questo prestigioso traguardo, ecco la nuova Golf GTI Edition 50 riconoscibile, esternamente, da dettagli esclusivi come lo spoiler del tetto con logo GTI 50, gli scarichi neri, gli specchietti esterni con logo GTI 50, i cerchi in lega da 19” e nell’abitacolo dal logo GTI 50 distribuito un po' dappertutto, pedali in acciaio in rosso e argento e sedili sportivi con tanto di cuciture rosse.

La vettura, per il mercato italiano, sarà disponibile solo in 250 esemplari. Insomma, la Golf più potente di sempre è per pochi e non per tutti. E quei pochi che decideranno di mettersi in fila per acquistarne una sappiano che dovranno “firmare un assegno” a partire da 54.700 euro, più 4.320 euro per il Performance package al quale, un golfista doc, non può rinunciare.

Il Performance package (che garantisce un alleggerimento della vettura di ben 25 kg), infatti, mette a disposizione pneumatici semi slick Bridgestone 235/35 R19 di serie, scarico R-Performance con silenziatori in titanio, telaio ribassato di 5 mm, cerchi da 19”, drive modes (modalità di guida) speciali e sospensioni dedicate con tanto di misurazioni dettagliate che migliorano lo sterzo e riducono il sottosterzo da trazione e forze frenanti.

In otto generazioni, la Golf GTI è passata dagli iniziali 112 CV (era il 1983) agli attuali 325 Cv grazie ai quali oggi è in grado di fissare il tempo a 5,3 secondi per il tradizionale da 0 a 100 km/h e raggiungere la velocità massima di 270 km/h, il tutto grazie anche a ben 420 Nm di coppia massima. Prestazioni invidiabili, da adrenalina pure, esaltate dal pilota Volkswagen Benjamin Leuchter che sul mitico Nordschleife del Nurburgring ha fissato il giro record trazione anteriore a 7:44.523 min.

Certo, noi non siamo iscritti alla categoria dei piloti, ma l’abbiamo provata ugualmente (in strada e non in pista) e nel nostro piccolo ci siamo divertiti alla grande, apprezzando non solo la posizione di guida, il volante sportivo multifunzione con tanto di palette cambio integrate, la visibilità, lo sterzo, progressivo e molto preciso (fantastico nelle curve), ma soprattutto potenza, coppia e grip, offerti da un motore spettacolare (2.0 litri TSI evo4), dall’immancabile e super affidabile cambio automatico DSG a 7 rapporti e dal telaio che assicura un handling neutrale e molto agile. Se a tutto ciò aggiungiamo il “sound of silence” che fuoriesce dai due marmittoni (un tempo si chiamavano così), beh… what else?