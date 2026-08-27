Volvo EX60, la svolta elettrica tra prestazioni e vocazione da stradista

Un punto di svolta strategico che segna il futuro industriale della casa di Göteborg, unendo in un unico progetto anime apparentemente distanti: il comfort della grande stradista, prestazioni di livello superiore e l'immancabile spirito d'avventura. La nuova Volvo EX60 fa il suo ingresso nel mercato dei Suv elettrici di fascia alta, ponendosi come manifesto tecnologico su cui nascerà la prossima generazione di vetture svedesi.

Prestazioni, spazio e tecnologia a 800 Volt. Lunga 4,8 metri, la EX60 propone proporzioni generose che si traducono in un’eccellente abitabilità interna per i passeggeri e in un vano bagagli ai vertici della categoria. Il cuore pulsante del modello è rappresentato dal powertrain capace di erogare ben 510 CV, garantendo una dinamica di guida iper-prestazionale senza sacrificare la fluidità e la comodità di marcia storicamente legate al marchio.

La vera rivoluzione dell'esperimento svedese risiede però sotto la scocca. L'introduzione della piattaforma ad altissima tensione a 800 Volt risolve uno dei principali nodi legati alla mobilità elettrica nei lunghi viaggi: i tempi di sosta. Collegata alle colonnine ad alta potenza (Hpc), la vettura è in grado di completare la ricarica dal 20% all'80% in appena 14 minuti, rendendo la pausa caffè il tempo sufficiente per ripartire in tutta tranquillità. A conferma della bontà del progetto e della solidità costruttiva, la casa svedese accompagna il modello con una garanzia di 3 anni o 100.000 km sull'intera vettura, che sale a 8 anni o 160.000 km per il pacco batterie.

La declinazione Cross Country: la tradizione outdoor si fa elettrica. Accanto alla versione standard, Volvo affianca una variante destinata a giocare un ruolo centrale nella propria strategia di elettrificazione: la EX60 Cross Country. L'allestimento raccoglie e reinterpreta in chiave totalmente elettrica l'eredità di una linea nata nel lontano 1997 e da sempre sinonimo di stile di vita outdoor e contatto con la natura. La ricetta "all-terrain" si rinnova attraverso accorgimenti tecnici ed estetici specifici. Assetto rialzato: l'altezza da terra cresce di 20 millimetri rispetto alla EX60 di base, migliorando la visibilità e la capacità di superare ostacoli su fondi sconnessi. Sospensioni pneumatiche intelligenti: permettono al conducente di incrementare l'altezza dal suolo di ulteriori 20 millimetri quando si affrontano i percorsi fuoristrada più impegnativi. Design dedicato: la carrozzeria si distingue per l'inedita tinta esclusiva Frost Green, cerchi dal disegno specifico, passaruota maggiorati e protezioni sottococca anteriori e posteriori in acciaio inox spazzolato, completati dai loghi Cross Country su paraurti e montante posteriore.

Questa vettura entra in un segmento dominato dall'immarcescibile Tesla Model Y, ma che di recente si è ampliato con rivali dai nomi altisonanti, come per esempio la BMW iX3 o la Mercedes-Benz GLC elettrica. Con la EX60, Volvo dimostra come la transizione ecologica possa coniugare efficienza, praticità quotidiana e il piacere del viaggio a contatto con l'ambiente, tracciando la strada per i modelli che verranno. Il listino prevede tre versioni: la base è la P6, monomotore da 374 CV e 80 kWh offerta a 65.350 euro.