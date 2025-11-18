Cosa c'è nella risoluzione Usa su Gaza approvata dall'Onu

Il Consiglio di Sicurezza ha detto sì, ma ciò che resta sul tavolo somiglia più a un involucro che a un accordo di pace. La risoluzione americana su Gaza, approvata con 13 voti favorevoli e le astensioni di Mosca e Pechino, segna certo un passaggio diplomatico rilevante, ma non offre alcun riferimento concreto all’unico sbocco riconosciuto dalla comunità internazionale come credibile: la soluzione a due Stati. È questa assenza, più di ogni altra cosa, a far emergere il carattere eminentemente procedurale del testo, costruito attorno al piano di Donald Trump e alla creazione di una forza internazionale incaricata di stabilizzare l’enclave palestinese e di disarmare Hamas, ma privo di un percorso politico definito. L’ambasciatore americano Mike Waltz ha presentato la risoluzione come «storica», evocando la possibilità di «chiudere decenni di spargimento di sangue». Un entusiasmo che stride con il contenuto del documento, nel quale la prospettiva della statualità palestinese viene solo evocata in forma condizionale e rinviata a un futuro indeterminato, subordinata a riforme dell’Autorità Palestinese e a un avanzamento della ricostruzione. Una formula di circostanza che non definisce tempi, garanzie né competenze.

Se il via libera era considerato probabile, lo si deve più alla geometria delle pressioni diplomatiche che alla forza del testo. Russia e Cina, inizialmente pronte a mettere il veto, hanno scelto l’astensione dopo un’intensa rinegoziazione, pur criticando l’opacità del processo. Mosca aveva depositato nei giorni scorsi una bozza alternativa: niente smilitarizzazione obbligatoria, nessun Board of Peace presieduto dallo stesso Trump, e una forza internazionale affidata alla supervisione del segretario generale dell’Onu, non a Washington. Posizioni condivise da Pechino e dall’Algeria, rimaste però isolate di fronte alla compatta pressione dei principali Paesi arabo-musulmani — Qatar, Egitto, Emirati, Arabia Saudita, Giordania, Indonesia, Pakistan e Turchia — determinati a non rallentare la fase due del piano, dopo il cessate il fuoco, la liberazione dei prigionieri e il ritiro parziale dell’Idf dalla Striscia. L’Autorità Palestinese ha salutato con “soddisfazione” il voto e chiesto una «attuazione immediata» della risoluzione, sperando in un rapido ritiro delle forze israeliane e nella creazione del nuovo consiglio per la pace. Eppure, dietro questo sostegno pesa il timore che il processo indebolisca ulteriormente la prospettiva della soluzione dei due Stati, già messa a dura prova dall’assenza di impegni chiari nel testo

La reazione dei diretti interessati lascia emergere la fragilità dell’impianto. Hamas ha respinto la risoluzione definendola un passo verso una tutela straniera su Gaza e una legittimazione degli interessi israeliani, rifiutando ogni riferimento al disarmo. Netanyahu, stretto tra pressioni interne e la prospettiva di una governance internazionale della Striscia, ha ribadito che Israele «resta contrario allo Stato palestinese» e che la smilitarizzazione di Gaza sarà perseguita «con le buone o con le cattive». Sul terreno la tensione resta alta: gli scontri con i coloni nell’avamposto di Tzur Misgavi e le violenze a Jaba’a, vicino Betlemme, confermano che la Cisgiordania continua a essere un banco di prova instabile e infiammabile. Mosca e Pechino, pur scegliendo l’astensione, non hanno risparmiato critiche. Il rappresentante russo Vasily Nebenzia ha denunciato l’affrettatezza del processo e l’assenza di un impegno reale verso due Stati. L’ambasciatore cinese Fu Cong ha parlato di un documento che «non riflette una visione adeguata per una soluzione politica complessiva» e che consegna agli Usa un ruolo dominante attraverso il Board of Peace e l’International Stabilization Force, di cui «non si conoscono né mandato né limiti». In questo quadro, il sostegno espresso dall’Italia è cauto ma positivo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha salutato la risoluzione come un passo «nella giusta direzione», pur richiamando la necessità di trasformare il cessate il fuoco in un processo di pace concreto e ribadendo l’obiettivo finale: «due popoli, due Stati». La risoluzione è dunque passata, ma non ha sciolto i nodi fondamentali. Gaza resta un terreno sospeso: tra l’urgenza di stabilizzare e la mancanza di un progetto politico condiviso; tra la pressione delle potenze regionali e la competizione tra le grandi potenze; tra la ricerca di un ordine e il rischio crescente che, dietro le formule diplomatiche, si consolidi un vuoto. Un vuoto che nessuna forza internazionale può colmare da sola.